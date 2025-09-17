Имущество вице-губернатора Брянской области Симоненко арестовали

Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?2 комментария
Суд арестовал имущество вице-губернатора Брянской области Симоненко
В ходе судебного заседания по делу о злоупотреблениях при строительстве защитных сооружений был арестован ряд активов, принадлежащих вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко и другим фигурантам дела.
Арест имущества был наложен в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, передает РИА «Новости».
В числе обвиняемых значится вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко. Следователь на заседании сообщил: «Наложен арест на имущество обвиняемых, в том числе, Симоненко Николая Кирилловича».
Суд также постановил продлить меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении Николая Симоненко до 21 декабря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генерального директора Брянского металлообрабатывающего завода Юрия Симоненко отправили под стражу по делу о строительстве оборонительных сооружений.
В рамках расследования дела бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко о получении взятки в особо крупном размере арестовали имущество его сына.
Вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонительных сооружений, направили в столицу.