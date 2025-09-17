  • Новость часаПутин поручил подготовить проведение очередной прямой линии
    Британия переживает бессильную злобу из-за учений России с индийцами
    Депутат назвала «нежизнеспособной» инициативу об увеличении отпуска до 35 дней
    Chery опроверг информацию об уходе из России
    Греческий экс-министр назвал главу ЕК «полоумной военной преступницей»
    Путин сообщил о телефонном разговоре с Моди
    Песков объяснил отсутствие Герасимова на учениях с Путиным
    Названа новая дата публикации очередного пакета санкций ЕС против России
    Берлин поддержал передачу доходов от российских активов Киеву
    Университет штата Техас отчислил студента за пародию на смерть Кирка
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль выживает ценой всех остальных

    Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.

    17 сентября 2025, 17:04 • Новости дня

    Имущество вице-губернатора Брянской области Симоненко арестовали

    Суд арестовал имущество вице-губернатора Брянской области Симоненко

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе судебного заседания по делу о злоупотреблениях при строительстве защитных сооружений был арестован ряд активов, принадлежащих вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко и другим фигурантам дела.

    Арест имущества был наложен в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, передает РИА «Новости».

    В числе обвиняемых значится вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко. Следователь на заседании сообщил: «Наложен арест на имущество обвиняемых, в том числе, Симоненко Николая Кирилловича».

    Суд также постановил продлить меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении Николая Симоненко до 21 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерального директора Брянского металлообрабатывающего завода Юрия Симоненко отправили под стражу по делу о строительстве оборонительных сооружений.

    В рамках расследования дела бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко о получении взятки в особо крупном размере арестовали имущество его сына.

    Вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонительных сооружений, направили в столицу.

    17 сентября 2025, 05:20 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении Родченковым 1418 допинг-проб спортсменов
    Стало известно об уничтожении Родченковым 1418 допинг-проб спортсменов
    @ Виталий Белоусов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков до того, как был объявлен в розыск в России намеренно уничтожил 1 418 допинг-проб спортсменов, нарушив международные требования, сказано в документах по делу.

    «Первое уголовное дело, фигурантом которого почти через год стал Родченков, было возбуждено в отношении неустановленных лиц после того, как он скрылся от российских правоохранителей – еще в июне 2016 года. Оно было открыто по факту злоупотребления полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК России)», – приводит ТАСС выдержку из материалов дела.

    Позже к этому делу добавили эпизод злоупотребления должностными полномочиями без тяжких последствий (ч. 1 ст. 201 УК России) «по факту уничтожения им в нарушение требований Всемирного антидопингового агентства 1 418 допинг-проб спортсменов».

    Впервые Родченков был объявлен в розыск 17 мая 2017 года. Снова бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова объявили в розыск в сентябре 2025 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Родченков рассказал о психических проблемах после переезда в США.

    16 сентября 2025, 20:53 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»

    Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель «Цирконом» на учениях «Запад-2025»

    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
    @ Пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Фрегат Северного флота поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025».

    В ходе учений «Запад-2025» фрегат Северного флота «Адмирал Головко» успешно поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон», передает ТАСС. Пуск ракеты был осуществлен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа, расположенному в Архангельской области. Дистанция от точки пуска до цели составила примерно 900 километров.

    «Ракета поразила назначенную цель прямым попаданием», – заявили в Министерстве обороны.

    В ведомстве также отметили, что пуск был произведен в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» собрали крупные силы на территории России и Белоруссии, включая авиацию и корабли.

    Военные из Бангладеш, Индии, Ирана и еще четырех стран привлекались к стратегическим совместным учениям «Запад-2025» в Мулино Нижегородской области.

    Президент Владимир Путин на полигоне Мулино, где проходил основной этап учений «Запад-2025», осмотрел более 400 образцов вооружения, включая 125 единиц, которые уже применяются в ходе спецоперации на Украине.

    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    17 сентября 2025, 05:37 • Новости дня
    Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации нового товарного знака
    Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации нового товарного знака
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский автоконцерн Renault подал заявку на товарный знак Reno для автомобилей, но получил предварительный отказ из-за несоответствия указанных регистрационных данных.

    Роспатент предварительно отказал автоконцерну Renault в регистрации товарного знака Reno, передает РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу Международного Бюро ВОИС.

    Заявка была подана в октябре 2024 года, а в апреле 2025 года экспертиза вынесла предварительный отказ. Renault должна в течение нескольких недель подготовить ответ и устранить выявленные замечания, чтобы избежать окончательного отказа.

    Генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина пояснила, что причиной отказа стало наличие ранее зарегистрированного товарного знака, сходного до степени смешения с новым обозначением.

    Ранее зарегистрированный знак также принадлежит Renault, однако в новой заявке был указан другой адрес, не соответствующий информации в российском реестре.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, японский автопроизводитель Toyota подтвердил прекращение экспорта новых автомобилей, сохранив поставки запчастей для обслуживания уже проданных машин.

    В июне первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об усилиях Renault лишить себя возможности вернуться в Россию. Официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула компанию Renault в попытке наладить производство беспилотников на Украине после утраты позиций на российском автомобильном рынке.

    16 сентября 2025, 17:50 • Новости дня
    Медведев назвал федеральный бюджет «военным»
    Медведев назвал федеральный бюджет «военным»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральный бюджет страны по-прежнему носит характер бюджета военного времени, заявил председатель «Единой России» и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев во время встречи с депутатами партии.

    «Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас это, скажем прямо, военный бюджет», – заявил Медведев, говоря о подготовке проекта бюджета на 2026 год, передает ТАСС.

    Он отметил, что для «Единой России» остается приоритетом сохранение финансирования мероприятий «Народной программы». По его словам, важно продолжать реализацию задач, которые поставил президент России, несмотря на все сложности.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что накануне провел двухчасовое обсуждение с премьер-министром Михаилом Мишустиным, посвященное приоритетам федерального бюджета на 2026 год и планового периода 2027–2028 годов.

    16 сентября 2025, 23:11 • Новости дня
    Фон дер Ляейн перечислила отрасли, против которых направлен 19-й пакет санкций

    В ЕК перечислили отрасли России, против которых направлен 19-й пакет санкций

    Фон дер Ляейн перечислила отрасли, против которых направлен 19-й пакет санкций
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляейн сообщила, на какие отрасли направлен 19-й пакет антироссийских санкций.

    «Еврокомиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленных против криптовалют, банков и энергетики. Военная экономика России, поддерживаемая доходами от продажи ископаемого топлива, финансирует кровопролитие на Украине», – написала глава ЕК в соцсети Х.

    Она пояснила, что ЕК стремится положить конец кровопролитию, поэтому предложит ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива.

    Фон дер Ляйен также отметила, что провела очень хороший разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Напомним, Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, которую планировалось провести 17 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия ужесточила контроль за экспортом оборудования двойного назначения из Евросоюза, чтобы ограничить доступ России к передовым технологиям, сообщила газета Financial Times.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Москва выводит недружественные страны из оборота.


    16 сентября 2025, 19:38 • Новости дня
    МИД предупредил об изменении порядка пересечения госграницы детьми

    Россия исключила свидетельство о рождении из документов для въезда и выезда детей

    Tекст: Денис Тельманов

    Детям младше 14 лет потребуется загранпаспорт для поездок в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию с 2026 года.

    С 20 января 2026 года свидетельство о рождении больше не будет являться документом, дающим право гражданам России до 14 лет выезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, сообщает Консульский департамент МИД России. Теперь для пересечения российской границы несовершеннолетним потребуется заграничный паспорт.

    После этой даты въезд на территорию России по свидетельству о рождении останется возможен только для тех детей, которые выехали за рубеж с этим документом до 20 января 2026 года. Также отменяется возможность оформления в российских консульствах указанных стран свидетельства на въезд взамен утерянного или испорченного свидетельства о рождении или при достижении ребенком 14 лет за границей.

    Международные соглашения России с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией, позволяющие детям до 14 лет пересекать границу по свидетельству о рождении, продолжают действовать. Однако, как отмечается, ведется работа по их изменению для исключения свидетельства о рождении из числа проездных документов.

    Родителям рекомендуется оформить заграничный паспорт на ребенка заранее. Подать заявление на оформление документа может только законный представитель несовершеннолетнего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай разрешит гражданам России с обычными загранпаспортами посещать страну без визы на срок до 30 дней. После введения безвизового режима количество бронирований авиабилетов в Китай на вторую половину сентября увеличилось на 50%.

    16 сентября 2025, 18:45 • Новости дня
    Путин назвал цель учений «Запад-2025»

    Путин: Целью учений «Запад» является отработка защиты Союзного государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что цель учений «Запад-2025» заключается в отработке всех необходимых элементов для безусловной защиты суверенитета и территориальной целостности Союзного государства от любой агрессии.

    «Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства», – заявил Путин на полигоне Мулино в Нижегородской области, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, мероприятия проходят на 41 полигоне, в том числе в Белоруссии. В учениях принимают участие 100 тыс. военнослужащих, задействованы около 10 тыс. систем вооружений и техники.

    Напомним, во вторник Путин побывал на учениях «Запад-2025» на полигоне Мулино в Нижегородской области.

    16 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Вучич поблагодарил СВР России за предупреждение о «майдане»
    Вучич поблагодарил СВР России за предупреждение о «майдане»
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербский президент Александр Вучич выразил благодарность российской Службе внешней разведки (СВР) за предоставленные сведения о планах европейских стран устроить «майдан» в Сербии.

    Вучич отметил, что сербская спецслужба планирует связаться с российскими коллегами по этому вопросу для дальнейшего сотрудничества, передает ТАСС.

    «Спасибо нашим российским партнерам за информацию. Наша служба свяжется с ними дополнительно. Мы сохраним, защитим и обезопасим Сербию», – заявил он в ходе поездки в Японию.

    По словам президента, сербская спецслужба уже планирует контактировать с российскими коллегами для обсуждения полученной информации. Вучич подчеркнул важность сотрудничества с российскими структурами в вопросах безопасности страны.

    Ранее СВР сообщила, что Европейский союз пытается вести в Сербии подрывную деятельность, выделяя финансовую поддержку ряду местных СМИ и неправительственных организаций.

    Напомним, в августе при беспорядках в Сербии пострадали шестеро сотрудников полиции.

    16 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    АвтоВАЗ объявил о планах перехода на полгода на сокращенную рабочую неделю

    Tекст: Денис Тельманов

    Автоконцерн планирует временное сокращение графика работы для сотрудников с целью сохранения рабочих мест и коллектива на фоне падения продаж.

    Режим сокращенной рабочей недели на АвтоВАЗе может быть введен с 29 сентября, сроком до шести месяцев, передает INTERFAX.RU. Решение обсуждалось на конференции работников по итогам выполнения коллективного договора за первое полугодие 2025 года.

    Вице-президент по персоналу Дмитрий Михаленко заявил: «В целях сохранения рабочих мест и трудового коллектива, а также недопущения массового сокращения работников предприятия планируется введение режима четырехдневной неполной рабочей недели с 29 сентября 2025 года сроком на шесть месяцев». В случае улучшения ситуации с продажами автомобилей режим может быть отменен досрочно.

    В первом полугодии руководство завода предприняло дополнительные меры для поддержки занятости, включая увеличение выпуска запчастей, организацию ремонтов оборудования и обучение сотрудников. Для поддержки доходов рабочих, АвтоВАЗ обратился к федеральным и региональным властям с просьбой о финансировании временных работ.

    Председатель профсоюзной организации Сергей Зайцев подтвердил переход на четырехдневку с 29 сентября сроком до 28 марта 2026 года. Пресс-служба компании анонсировала возможность перехода еще в июле, отметив, что финальное решение будет принято к осени.

    В то же время СМИ публиковали копию внутреннего приказа, где уточняются предполагаемые сроки. По данным «Автостата», продажи автомобилей Lada за восемь месяцев 2025 года снизились почти на четверть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, почти 9 тыс. автомобилей Lada Legend, выпущенных после октября 2021 года, отправят в сервис из-за отсутствия важных блоков для безопасности и экстренной связи.

    В январе-августе 2025 года продажи новых автомобилей Lada в России снизились на 24,9%, однако марка сохраняет лидерство с долей рынка 27,3%.

    Официальные дилеры Lada проводят бесплатное обновление прошивки для устранения блокировки руля у автомобилей Vesta второго поколения.

    17 сентября 2025, 05:58 • Новости дня
    Сенатор Епифанова рассказала, как отсрочка пенсии повышает выплаты до 40%
    Сенатор Епифанова рассказала, как отсрочка пенсии повышает выплаты до 40%
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Для работающих граждан, достигших пенсионного возраста есть возможность повысить выплаты при отсрочке оформления пенсии, рассказала сенатор, председатель общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» и бывший вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

    «Например, пятилетняя отсрочка способна увеличить пенсию примерно до 40% – конечно, в зависимости от индивидуальных факторов: размера заработка, стажа и возраста. Такой подход выгоден людям с устойчивым доходом и хорошим здоровьем» – рассказала она RT.

    Также Епифанова предложила вернуться к вопросу начисления работающим пенсионерам индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в полном объеме, чтобы каждый дополнительный год работы приносил ощутимое увеличение размера пенсии.

    По ее словам, этот механизм может простимулировать трудовую активность среди пожилого населения.

    Напомним, к июлю 2025 года размер средней пенсии по старости подошел к 25,1 тыс. рублей. Премьер Михаил Мишустин указывал, что с 2026 года страховые пенсии россиян будут увеличиваться два раза в год.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Косихина рассказала, как декрет отражается на будущей пенсии.

    Сумма пенсии может достичь 100 тыс. рублей при высокой зарплате, продолжительном стаже и накоплении нужного количества баллов, пояснил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

    17 сентября 2025, 01:36 • Новости дня
    Глава ФПБК Бородин инициировал петицию о лишении Пугачевой звания
    Глава ФПБК Бородин инициировал петицию о лишении Пугачевой звания
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Ирма Каплан

    Общественный деятель и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил о создании петиции о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России и призвал граждан поддержать инициативу из-за высказываний певицы и ее поступков.

    «Мы убеждены, что Пугачева утратила право на уважение и звание народной артистки России. Считаем необходимым, чтобы простые граждане дали оценку ее высказываниям, поддержав петицию. Она предала нашу страну, предала соотечественников», – написал Бородин в Telegram-канале.

    Он особо отметил, что в недавнем интервью Пугачева «оправдала террористические акты и выразила поддержку Джохару Дудаеву».

    Бородин допустил, что иностранные спецслужбы могли курировать интервью артистки с такими заявлениями, однако, он выразил мнение, «насмехаться над нами и считать нас бесправными» позволять нельзя, поэтому призвал присоединиться к петиции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Пугачева дала резонансное интервью, в котором рассказала, что знала Джохара Дудаева, лидера чеченских сепаратистов, и назвала его «приличным, порядочным, интеллигентным человеком».

    При этом первый заместитель председателя Госдумы по культуре Александр Шолохов напомнил, что возможность аннулирования наград, полученных певицей Аллой Пугачевой во времена СССР, предусмотрена законодательством, однако требует соблюдения определенных условий.

    17 сентября 2025, 00:13 • Новости дня
    Академик Каприн назвал колоректальный рак третьим по частоте у россиян

    Tекст: Ирма Каплан

    Главный онколог Минздрава, академик РАН и генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн в рамках международного форума онкологии и радиологии «Ради жизни» назвал самые частые онкозаболевания у россиян.

    «У мужчин рак предстательной железы, рак бронхов, трахеи, легких и колоректальный рак на третьем месте. А у женщин, естественно, молочной железы, рак тела матки, на третьем месте – опять же колоректальный рак», – приводит его слова ТАСС.

    Каприн отметил, что наиболее часто встречающейся формой онкозаболевания у населения в стране является рак кожи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, исследование врачей из клиники Inova Schar Cancer в США под названием «Риск развития предраковых прогрессирующих аденом толстой кишки у бегунов на длинные дистанции» выявило связь между интенсивным длительным бегом и опухолями.

    Доля выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях в России достигла рекордных 61,5%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на VI Международном форуме «Инновационная онкология».


    17 сентября 2025, 14:21 • Новости дня
    Казначейство России впервые выплатило зарплату в цифровых рублях

    Минфин: Казначейство России впервые выплатило зарплату в цифровых рублях

    Казначейство России впервые выплатило зарплату в цифровых рублях
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Казначейство России провело первую выплату заработной платы в цифровых рублях сотруднику, занимающему государственную должность, сообщил Минфин.

    Этот эксперимент проводится совместно с Минфином и Банком России для внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс, сообщается на сайте ведомства.

    В министерстве уточнили, что подобные выплаты возможны только по желанию получателей. При этом с 1 января 2026 года, как напомнили в Минфине, Казначейство России и Банк России предоставят возможность проведения операций со счетом цифрового рубля. С его помощью можно будет переводить средства в бюджеты бюджетной системы и осуществлять различные выплаты из федерального бюджета.

    В июле президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий обязательное внедрение оплаты цифровым рублем и универсального QR-кода в торговле.

    17 сентября 2025, 16:33 • Новости дня
    Депутат назвала «нежизнеспособной» инициативу об увеличении отпуска до 35 дней

    Депутат Бессараб: Предложение о 35-дневном отпуске непросчитанное

    Депутат назвала «нежизнеспособной» инициативу об увеличении отпуска до 35 дней
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Россияне имеют право на 28-дневный оплачиваемый отпуск, еще 14 дней являются праздничными. В результате в среднем россияне работают 18 дней в месяц, сказала газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Поэтому она выразила сомнения в перспективах принятия инициативы об увеличении оплачиваемого отпуска до 35 календарных дней.

    Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ведомство готово рассмотреть инициативу введения в России оплачиваемого отпуска длиной в 35 дней, сразу после того, как ее внесут в правительство. По его словам, необходимо посмотреть все аспекты, после чего будет дан официальный отзыв.

    «Конечно, правительство обязано рассмотреть любую инициативу, которая подается депутатами Государственной думы. Но не думаю, что эта – жизнеспособна ввиду своей непросчитанности. У нас очень хорошее положение по количеству дней оплачиваемого трудового отпуска в сравнении с европейскими и азиатскими странами», – говорит Бессараб.

    По ее словам, в России со времен Советского союза удалось сохранить 28-дневный отпуск дляработающих в стандартных условиях. А в Великобритании, Германии, Италии, Польше и Нидерландах минимальный оплачиваемый отпуск составляет 20 дней, в Австрии, Швеции, Финляндии, Франции и Испании – 25, в Португалии – 22, Японии – 10, Южной Кореи – 15, а в Индии –  12. В Китае отпуск зависит от стажа работы и варьируется от 5 до 15 дней, пояснила депутат.

    «У нас 14 календарных праздничных дней в производственном календаре. И если они выпадают на соответствующие выходные дни, то у нас увеличивается количество дней отдыха. Итого у нас на текущий 2025 год – 247 рабочих дней, из которых надо вычесть еще 28 календарных дней отпуска. В результате мы работаем 219 дней, а если дважды сходить на больничный, то и того меньше. Но даже без больничных среднее количество рабочих дней в месяц у нас составляет чуть больше 18 дней», – рассуждает собеседница.

    Кроме того, добавляет она, если рабочие условия отклоняются от нормальных, дополнительно предусматривается оплачиваемый отпуск. Его, к слову, нельзя взять компенсацией, а можно только «отгулять». И это правильно, считает депутат, потому что, работникам со сложными условиями труда требуется большее время на восстановление. Например, педагоги отдыхают больше в связи с повышенными психофизиологическими нагрузками, а экипажи летных судов имеют для отдыха 72 календарных дня из-за нестандартных условий работы.

    Ранее в Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 календарных дней. Зампредседателя Московской федерации профсоюзов Сергей Чиннов инициативу поддержал.

    17 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    В Польше нашли еще один упавший дрон

    В Замостье обнаружили дрон после сообщений о крушениях над Польшей

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция Замостья заявила о находке очередного беспилотника в лесу у деревни Станислава, инцидентом занялись местные и окружные службы.

    Об очередной находке упавшего дрона на юго-востоке страны сообщили сотрудники полиции Замостья, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, сегодня утром в лесном массиве неподалеку от населенного пункта Станислава поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета, который впоследствии оказался беспилотником.

    Территория была взята под охрану, к расследованию подключены прокуратура и профильные службы. Ранее власти страны заявляли об обнаружении обломков 17 дронов.

    Глава правительства Дональд Туск 10 сентября утверждал, что сбитые над Польшей аппараты были «российскими», однако доказательства этому не представил. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш отметил, что польская сторона не передавала никаких материалов, подтверждающих российское происхождение БПЛА.

    В Кремле также заявили об отсутствии официальных запросов от Варшавы по инциденту с дронами, а Минобороны России подчеркнуло, что объекты на территории Польши при недавних ударах не планировались, и выразило готовность к консультациям.

    Представители Белоруссии в свою очередь указывали, что своевременно информировали Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а некоторые из сбившихся с курса аппаратов были уничтожены белорусской ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломат Константин Долгов заявил, что западные страны вспоминают про российские посольства только для реализации своих политических целей на фоне замороженных отношений.

    В Люблинском воеводстве Польши ракета с самолета F-16 повредила частный дом, однако боеприпас не сдетонировал. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что дроны, замеченные в Польше, прилетели с Украины и не были заряжены.

