Лавров отверг обвинения Киева в якобы российских ударах по гражданским объектам
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская армия не наносит удары по гражданским объектам и мирному населению, передает ТАСС.
На круглом столе для зарубежных послов, посвященном вопросам урегулирования на Украине, он подчеркнул: «Никогда российская армия не работает, не наносит удары по гражданским объектам и мирному населению».
Ранее в МИД подчеркивали, что российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает наносить удары по украинской военной инфраструктуре, при этом российская сторона рассчитывает на дипломатическое решение конфликта.