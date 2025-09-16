БПЛА центра «Рубикон» ударили по газораспределительной станции ВСУ

Туск сообщил о нейтрализации летевшего над зданиями правительства Польши дрона

Tекст: Вера Басилая

Неизвестный дрон был нейтрализован сотрудниками Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер, передает ТАСС. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что задержаны двое граждан Белоруссии и полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецкая в беседе с порталом Interia подтвердила факт инцидента, а также задержание двоих белорусов. По словам Туска, действия служб позволили оперативно обезвредить угрозу.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что беспилотники, которые в ночь на 10 сентября оказались в воздушном пространстве Польши, не несли взрывчатку.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале этой операции после консультаций по статье 4 Договора о НАТО, начавшихся 10 сентября по запросу Варшавы из-за инцидента с беспилотником.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал «пустышками» прилетевшие в страну дроны. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников не превышает 700 км.

