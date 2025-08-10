Минобороны: Российские военные уничтожили американский броневик ВСУ в ДНР

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел в районе населенного пункта Иванополье на территории Донецкой народной республики, передает РИА «Новости».

По информации Минобороны, в ходе воздушной разведки были обнаружены и ликвидированы командно-штабная машина M577 вооруженных сил Украины и пикап. Уточняется, что бронеавтомобиль и транспортное средство противника были поражены с помощью беспилотников на оптоволокне КВН, а также 152-мм орудием «Д-20» мотострелковой бригады Южного военного округа.

M577 – это специальная командно-штабная модификация американского бронетранспортера M113, служащая мобильным центром управления тактическими операциями и обычно применяемая на уровне батальона. Машина отличается возможностью развертывания средств связи и организации штаба непосредственно на линии боевого соприкосновения.

В июне расчеты с FPV-дронами центра «Рубикон» Минобороны нанесли удары по бронеавтомобилям, укрытиям и оборудованию связи ВСУ.

В феврале в результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области было уничтожено более 50 единиц техники ВСУ.

Ранее ВСУ бросили бронетехнику под Купянском из-за российских дронов.