FPV-дроны «Днепра» сбили семь гексакоптеров «Баба-яга» ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Расчеты беспилотников группировки «Днепр» сбили семь тяжелых гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга» во время отражения атаки спецназом на Антоновский железнодорожный мост через Днепр, передает РИА «Новости». Об этом сообщил оператор БПЛА с позывным «Атей».

По его словам, уничтожение техники осуществлялось в рамках прикрытия штурмовых групп, а подтверждение поражения целей было зафиксировано объективным контролем. «В ходе прикрытия наших штурмовых групп только нашим расчетом было уничтожено гексакоптров типа «Баба-яга» семь единиц, они были уничтожены с объективным контролем», – заявил «Атей».

Военный отметил, что в уничтожении дронов врага задействованы не только расчеты FPV-дронов, но и бойцы радиоэлектронной разведки, а также операторы разведывательных коптеров, которые отслеживают маршруты движения украинских беспилотников и помогают корректировать огонь. После обнаружения цели FPV-дроны оперативно направляются на поражение гексакоптеров.

Оператор также сообщил, что в ходе боя были уничтожены около трех-четырех разведывательных БПЛА противника типа Mavic, а также подавлены вражеские FPV-дроны, пытавшиеся атаковать штурмовые группы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы центра «Рубикон» уничтожили семь украинских дронов «Баба Яга». Пленный украинский солдат рассказал, что бойцов ВСУ неоднократно бомбили эти беспилотники. Мотострелки также уничтожили украинский дрон «Баба-Яга» под Харьковом.