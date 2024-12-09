Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.7 комментариев
В ЕАО решено запустить региональную программу «Время героев»
Мария Костюк поддержала инициативу запуска в ЕАО программы «Время героев»
В Еврейской автономной области с января начнется реализация региональной программы «Время героев», направленной на интеграцию ветеранов в мирную жизнь и приобретение ими новых управленческих навыков и компетенций.
Временно исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк поддержала инициативу о запуске региональной программы «Время героев». Идея создания программы была озвучена председателем Городской думы Биробиджана Сергеем Радецким, который обратился к Костюк с просьбой интегрировать ветеранов СВО в управленческую деятельность, сообщается в Telegram-канале правительства ЕАО.
Костюк подтвердила, что запрос на реализацию региональной версии программы существует, и она будет разработана и внедрена. Программа станет платформой для специальной подготовки ветеранов, их личностного развития, а также обучения современным методам управления и командной работе.
Мария Костюк отметила, что с января начнется набор участников, а прием заявок будет организован в онлайн-формате. «Мне гордо слышать, что у нас есть герои, которые готовы приложить усилия для блага нашей малой родины. Им необходимы дополнительные компетенции и навыки. Проработаем ключевые моменты для запуска», – заявила она.