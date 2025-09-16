  • Новость часаНад Россией за ночь уничтожили 87 украинских дронов
    Полякам отказали в праве на симпатию к России
    Путин рассказал об «остром лезвии» для российской экономики
    Британия пригрозила применить силу против России
    Нетаньяху призвал готовиться к экономической изоляции Израиля
    Американские военные посетили учения России и Белоруссии «Запад-2025»
    Рубио не стал критиковать Россию после инцидента с дронами в Польше
    Путин призвал усилить борьбу с теневым сектором экономики
    Испания, Италия, Британия и Швеция присоединились к операции «Восточный страж»
    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    16 сентября 2025, 08:13 • Новости дня

    Ракетоносцы Ту-160 провели стрельбы на учениях «Запад-2025»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили учебно-боевые задачи над нейтральными водами Баренцева моря, сообщило Минобороны России.

    Экипажи отработали тактические пуски крылатых ракет воздушного базирования по критически важным объектам условного противника, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Их сопровождали истребители МиГ-31 ВКС.

    Полет ракетоносцев составлял порядка четырех часов.

    Отмечается, что все полеты проводились в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Ранее National Interest писал, что сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 может стать наиболее актуальным оружием в современном небе.

    Напомним, совместные стратегические учения «Запад-2025» начались на территории Белоруссии. Делегации США, Турции и Венгрии наблюдали за ними.

    15 сентября 2025, 01:55 • Новости дня
    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»

    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Развитие беспилотников в России вышло на новый уровень, позволив стране создать «империю дронов», пишет New York Times.

    Как заявила New York Times, власти России на высшем уровне обозначили производство беспилотников как один из ключевых национальных приоритетов. В материале подчеркивается, что государство мобилизовало значительные ресурсы, включая частные, для создания «империи дронов». Подчеркивается, что в России произошла революция в производстве БПЛА, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия сумела преодолеть первоначальное отставание от ВСУ в использовании беспилотников на фронте. Россия добилась технологического и количественного превосходства в применении БПЛА.

    16 сентября 2025, 01:26 • Новости дня
    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии

    Tекст: Антон Антонов

    Британская газета Times заявила, что Индия перешла «красную черту», направив военных для участия в совместных российско-белорусских учениях «Запад-2025».

    «Индия «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», – пишет Times.

    Издание отмечает, что направление Индией своих военных на эти учения произошло «на фоне ухудшения отношений с США». Times также пишет, что на учениях якобы «отрабатывают конфликт с соседними странами НАТО».

    Индия направила 65 военнослужащих для участия в учениях. Индия заявила, что стремится к укреплению доверия с Россией, а также к обмену опытом, пишут «Ведомости».

    Западные аналитики, слова которых приводит Times, заявили, что Индия «перешла красную черту», а ее участие в учениях назвали «ненужным и выглядящим ужасно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» проходят на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Минобороны Белоруссии подчеркнуло оборонительный характер учений. Делегации США, Турции и Венгрии наблюдали за учениями.

    15 сентября 2025, 19:50 • Видео
    Откуда у поляков пророссийские настроения

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    14 сентября 2025, 12:42 • Новости дня
    Эксперт сообщил о падении эффективности украинских FPV-дронов

    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доля украинских FPV-дронов, достигающих целей, сократилась до 2-4% из 100 выпущенных аппаратов, что существенно уменьшает их боевую эффективность, сообщил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Как сообщил Васильев в своем Telegram-канале «Русский инженер», эффективность FPV-дронов, используемых украинскими военными, в последние месяцы значительно снизилась. Из 100 запущенных аппаратов цели достигают лишь два-четыре дрона, что составляет 2-4%. Васильев отмечает: «Результативность ФПВ устойчиво снижается, и именно это вызывало недавнюю истерику у украинских волонтеров».

    Васильев отметил, что у российских дронов с управлением на оптоволоконе показатели эффективности достигают 50% успешных попаданий в специфических условиях, а в среднем эффективность превышает 20-25%. При этом аналогичные разработки ВСУ далеки от таких результатов.

    Для дальнейшего снижения угрозы от дронов ВСУ эксперт рекомендует  работать над сведением всех элементов борьбы, в единую систему. В том числе тренировки бойцов для снижения дронобоязни, формирование специализированных расчетов дронобойщиков, развитие переносных средств радиоэлектронной борьбы, оснащение техники комплексами активной защиты и турелями.

    В результате реализации этих мер эффективность украинских FPV-дронов, по мнению эксперта, может быть снижена до 0,5%.

    14 сентября 2025, 01:08 • Новости дня
    ВСУ атаковали север Константиновки

    Марочко сообщил о попытках ВСУ отбить позиции на севере Константиновки

    Tекст: Денис Тельманов

    Северные районы Константиновки подвергаются активным атакам украинских сил, которые пытаются вернуть контроль над утраченной ранее территорией.

    Об интенсивных атаках украинских войск на северные окраины Константиновки рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС. По его словам, восточные окраины населенного пункта сейчас охвачены серьезными боевыми действиями, а подразделения ВСУ проводят ряд попыток вернуть утраченные позиции.

    Марочко отметил: «Касаемо Константиновки: сейчас восточные окраины данного населенного пункта подвергаются серьезным боевым действиям. Украинские боевики проводят ряд контратак».

    Ранее эксперт сообщал, что российские силы уничтожили зажатую в огневом кармане группировку ВСУ на севере Константиновки. По его оценке, у украинских военных в этом районе практически отсутствуют шансы на выживание из-за массированной артподготовки российской армии перед продвижением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области.

    Подразделения этой же группировки освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Украинские войска на константиновском направлении испытывают трудности с подвозом боеприпасов и ротацией из-за ударов российских БПЛА по логистике.

    14 сентября 2025, 07:21 • Новости дня
    @ Пресс-служба Минобороны России/via Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны сообщило в Telegram-канале о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России и акваторией Азовского моря ночь.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 30 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 15 –  над Республикой Крым, 12 БПЛА ликвидировано над  Смоленской областью, десять – над Калужской.

    Еще пять дронов сбито над Новгородской областью, три – над акваторией Азовского моря, два дрона нейтрализовали над территорией Ленинградской области и по одному БПЛА – над Орловской, Рязанской и Ростовской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение дня 13 сентября системы ПВО нейтрализовали 38 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были сбиты в небе над Белгородской областью.

    Автовокзалы на юге России оснастят специальными улавливающими сетями для защиты от атак беспилотников, что актуально в регионах с закрытыми аэропортами, сообщил разработчик.


    14 сентября 2025, 00:15 • Новости дня
    Стало известно о взрыве на нефтебазе в Киевской области

    Взрыв на нефтебазе прогремел в Киевском регионе без тревоги

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киевской области зафиксирован взрыв на нефтебазе, однако в регионе не вводили режим воздушной тревоги.

    О взрыве на нефтебазе в Киевской области Украины сообщает издание «Страна», передает ТАСС.

    По данным источника, громкий взрыв произошел на одном из объектов нефтяной инфраструктуры в регионе. Подробности инцидента пока не раскрываются, информация уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, складские помещения пострадали после серии взрывов в Измаильском районе Одесской области.

    Российские истребители, БПЛА и артиллерия нанесли ночную комбинированную атаку по украинской территории, открыв новый этап спецоперации, а удары по железнодорожным мостам через Днепр могут лишить ВСУ снабжения от стран Запада.

    Пожар начался на фабрике «Рошен» в Киеве, которая принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.

    14 сентября 2025, 07:40 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о попытках властей заманить жителей Сумской области в оборону

    «Северяне» сообщили, как власти заманивают жителей Сумской области в оборону

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» узнали, как украинские власти Сумской области заманивают жителей вступать в ряды ВСУ, НГУ (Нацгвардия) и ГПСУ (погранслужба).

    «Военная администрация Сумской области в срочном порядке формирует отряды самообороны города Сумы и активно призывает вступать в ряды ВСУ, НГУ и ГПСУ. Каждому новому добровольцу Сумская ОВА готова единовременно выплатить из бюджета области 30 тыс. гривен (61,3 тыс. рублей – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщили бойцы в неофициальном канале группировки «Северный ветер».

    Они уточнили, что бои по всей линии фронта на Сумском направлении идут тяжелые, так как противник перебрасывает новые резервы из тыла и недоучившихся мобилизованных из учебных центров.

    На Харьковском направлении в Волчанске на левом берегу реки Волчья при поддержке авиации ВКС России «Северяне» продвинулись на 100 м, а в лесу близ Синельниково штурмовики продвинулись на 250 м и заняли два опорных пункта ВСУ, добавили бойцы.

    На участке фронта Меловое-Хатнее, бойцы продолжили продвижение в юго-западном направлении и закрепились в лесополосах, общее продвижение составило до 500 м, двое военнослужащих ВСУ взяты в плен.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские добровольцы, рассчитывавшие на иные воинские специальности, после заключения контракта с ВСУ оказываются в пехоте без права смены родов войск.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД, разбиралась, где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ.


    13 сентября 2025, 08:29 • Новости дня
    «Бастионы» нанесли удар «Ониксами» на учениях в Арктике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Береговые ракетные комплексы «Бастион» нанесли удар крылатыми ракетами «Оникс» по морской цели на расстоянии более 200 километров в ходе учений «Запад-2025», сообщили в Минобороны России.

    Береговые ракетные комплексы «Бастион» Северного флота нанесли ракетный удар крылатыми ракетами «Оникс» по морской цели, имитировавшей корабельную группировку условного противника, сообщает ТАСС. Стрельбы прошли с побережья архипелага Земля Франца Иосифа в рамках стратегических учений «Запад-2025».

    Как отметили в Минобороны, подразделения совершили марш на позиционный район, уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника и обеспечили безопасное перемещение техники. После получения сигнала, боевые расчеты выполнили залповую стрельбу двумя ракетами «Оникс» по морской цели на удалении более 200 километров.

    В ведомстве уточнили: «По данным объективного контроля, назначенные цели уничтожены прямыми попаданиями крылатых ракет». Комплексы «Бастион» позволяют формировать зоны ограничения доступа и маневра в Арктике и защищают побережье протяженностью более 600 километров.

    Сверхзвуковые ракеты «Оникс» движутся к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука и практически неуязвимы для современных систем ПВО-ПРО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полигонах России и Белоруссии стартовали учения «Запад-2025». Польша закрыла границу с Белоруссией из-за этих учений. Польские власти установили на границе забор с колючей проволокой.

    15 сентября 2025, 08:16 • Новости дня
    @ Пресс-служба Минобороны РФТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенная авиастроительная корпорация выполнила очередную поставку новых Су-34, прошедших обязательные испытания, для нужд российского военного ведомства, сообщили в пресс-службе Ростеха.

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в госкорпорацию «Ростех», передала Министерству обороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает ТАСС.

    В пресс-службе Ростеха подчеркнули, что перед передачей техника прошла все необходимые наземные и летные заводские испытания.

    Представитель госкорпорации отметил, что Су-34 показал себя как надежная и эффективная машина, а военные летчики высоко оценивают маневренность и живучесть этих самолетов.

    На предприятиях ОАК увеличили производство Су-34 и сейчас осуществляют регулярные серийные поставки этой техники в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи Су-34 отработали бомбометание и преодоление систем ПВО в ходе учений «Запад-2025». ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Су-34 совершил успешную посадку без шасси и остался целым.

    13 сентября 2025, 11:28 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении «противника» на учениях «Запад-2025»

    Минометчики уничтожили позиции условного противника на учениях в Белоруссии

    Tекст: Евгения Караваева

    Военнослужащие использовали 120-мм минометы для поражения целей во время стратегических маневров на полигоне в Белоруссии.

    Минометные расчеты Московского военного округа успешно уничтожили огневые позиции условного противника во время совместных стратегических учений «Запад-2025», передает ТАСС.

    В Министерстве обороны России отметили: «На полигоне «Борисовский» (Республика Беларусь) минометчики Московского военного округа нанесли удары по выявленным целям и уничтожили огневые позиции условного противника».

    Учения «Запад-2025» направлены на отработку взаимодействия между армиями России и Беларуси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, в рамках совместных учений «Запад-2025» экипажи Ту-22М3 отработали практическое бомбометание, уничтожив учебные цели на полигоне.

    14 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    КНДР пообещала ответить на демонстрацию силы со стороны США

    Пхеньян осудил учения Iron Mace и Freedom Edge на полуострове

    Tекст: Денис Тельманов

    Пхеньян выступил с резкой критикой совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии, назвав их угрозой безопасности страны.

    О планах КНДР сдерживать военную угрозу со стороны США, Японии и Южной Кореи сообщило ЦТАК. Зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон заявил, что Корейская народная армия готова сделать «ответственный выбор» и защитить суверенитет страны от «демонстрации силы со стороны враждебных государств».

    Он отметил, что учения Iron Mace являются «репетицией ядерной войны» и создают основную опасность для стабильности в регионе.

    Пак Чон Чхон подчеркнул: «Если продолжится демонстрация силы со стороны враждебных стран, то наши ответные действия будут очевидными и интенсивными».

    Он указал, что США подрывают безопасность на Корейском полуострове, укрепляя военный блок с союзниками и проводя бесконечные учения. По словам представителя КНДР, задача армии страны – «сдерживать войну и защищать суверенитет».

    Как уточняет «ЦТАК», учения Iron Mace и Freedom Edge проходят с 15 по 19 сентября и направлены на интеграцию ядерных и обычных возможностей союзников. Пхеньян считает это продолжением конфронтационной политики против республики, несмотря на смену руководства в Сеуле.

    Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР, также назвала действия Южной Кореи, США и Японии «явной демонстрацией враждебности» и предупредила о негативных последствиях для самих инициаторов учений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Южной Кореи и США провели штабные учения Iron Mace на базе Кэмп Хамфрис с акцентом на ядерное сдерживание КНДР.

    Китайский аналитический центр «Синьхуа» обнародовал доклад о ментальной колонизации мира Соединенными Штатами. Дональд Трамп планирует принять участие в саммите АТЭС в Кенджу и рассматривает возможность встречи с Си Цзиньпином на полях мероприятия.

    15 сентября 2025, 21:11 • Новости дня
    СМИ: Прибывшие в Польшу истребители Rafale могут нести ядерное оружие

    Французские истребители Rafale с авиабазы Сен-Дизье прибыли на базу в Польше

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция направила три истребителя Rafale, способных нести ядерное оружие, на польскую авиабазу для участия в операции НАТО Eastern Sentry.

    Французские боевые самолеты Rafale, способные нести ядерные боеголовки, переброшены на авиабазу в Миньске-Мазовецком, сообщает портал Defence-24.

    По данным издания, эскадрилья прибыла с 113-й авиабазы Сен-Дизье, где размещаются носители ядерного оружия. Портал отмечает, что на фотографиях с польской авиабазы не видно признаков присутствия ядерных боеголовок.

    Франция отправила три Rafale для защиты воздушного пространства восточного фланга НАТО в рамках операции Eastern Sentry. Эта миссия началась после консультаций по статье 4 Североатлантического договора, инициированных Польшей из-за инцидента с БПЛА.

    В ночь на 10 сентября в Польше было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства, после чего польские военные уничтожили несколько объектов, идентифицированных как БПЛА. Российское Минобороны сообщило, что удар по территории Польши не планировался, а дальность использованных БПЛА не превышает 700 км. Российская сторона выразила готовность к консультациям по ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные самолеты Германии были подняты в небо Румынии после нарушения воздушного пространства страны беспилотником. Польские и натовские истребители были подняты в небо из-за угрозы атак беспилотников с западных регионов Украины. Российские дипломаты выразили обеспокоенность отправкой Францией боевых самолетов Rafale в Польшу после инцидента с беспилотником.

    13 сентября 2025, 16:18 • Новости дня
    Глава Минобороны Белоруссии оценил готовность войск на учениях «Запад-2025»

    Глава Минобороны Белоруссии Хренин оценил готовность войск на учениях

    Tекст: Евгения Караваева

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин проинспектировал один из районов совместных учений с Россией, где войска отрабатывают оборону от условного противника.

    О готовности белорусских войск к выполнению задач в рамках учений «Запад-2025» сообщил министр обороны республики Виктор Хренин, передает ТАСС. Глава Минобороны посетил один из районов совместных учений и заслушал доклады командиров, после чего дал оценку подготовке военнослужащих.

    В ходе учений подразделения оперативных объединений проводят оборонительную операцию, удерживают укрепленные районы и ведут огонь по условному противнику. Командование соединений контролирует действия войск и координирует применение сил и средств на местах.

    Воздушно-космические силы и войска ПВО отрабатывают отражение ударов противника и обеспечивают авиационную поддержку сухопутных войск. Управление войсками региональной группировки осуществляется с командного пункта, где принимаются ключевые решения по ходу учения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Минобороны сообщило об уничтожении «противника» на учениях «Запад-2025». В рамках учений «Запад-2025» экипажи Ту-22М3 отработали практическое бомбометание, уничтожив учебные цели на полигоне.

    13 сентября 2025, 08:44 • Новости дня
    Ту-22М3 нанесли удар по условному противнику на учениях

    Минобороны сообщило об ударе Ту-22М3 по объектам на учениях «Запад-2025»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках совместных учений «Запад-2025» экипажи Ту-22М3 отработали практическое бомбометание, уничтожив учебные цели на полигоне, сообщили в Минобороны России.

    Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по условному противнику, передает ТАСС. Удары выполнялись в составе пар с высот около одной тысячи метров. В ходе эпизода летчики разыграли уничтожение критически важных объектов и нарушение системы управления противника.

    Практическое бомбометание проводилось на одном из полигонов в рамках учений «Запад-2025». В Минобороны России подчеркнули: «Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом полученного боевого опыта».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учения «Запад-2025» стартовали на полигонах России и Белоруссии. Польша закрыла границу с Белоруссией из-за этих учений. Польша также перекрыла границу с Белоруссией забором с колючей проволокой.

    15 сентября 2025, 12:10 • Новости дня
    NYT сообщила об утрате Украиной преимущества в применении БПЛА

    NYT: Россия увеличила годовое производство БПЛА до 30 тыс. единиц

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Резкий рост производства различных беспилотников в России стал причиной того, что Украина лишилась своего прежнего преимущества на поле боя, пишет американская газета The New York Times.

    Россия значительно увеличила производство беспилотников, что позволило ей ликвидировать прежнее преимущество Украины в использовании этой техники на поле боя, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    В начале конфликта российские войска применяли примерно 40 БПЛА разных типов за раз, теперь их число может превышать тысячу.

    Издание отмечает: «Резкий рост [применения БПЛА] стал результатом огромного скачка в производстве Россией ударных беспилотников». По данным The New York Times, массовые поставки, внедрение новых технологий и тактик создали для Украины серьезные проблемы, полностью изменив баланс сил.

    Газета оценивает, что сейчас Россия способна ежегодно выпускать около 30 тыс. БПЛА различных видов, а к 2026 году этот показатель может удвоиться. The New York Times утверждает, что вопрос производства беспилотников находится под личным контролем высшего руководства России, которое поставило задачу создать в стране «империю по производству БПЛА», мобилизуя государственные и частные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроны нанесли удары по украинской группировке в Изюме. The New York Times заявила о создании в России «империи дронов». Командир ВСУ сравнил украинскую систему ПВО с марлевым нижним бельем.

    Чем Россия заменит западные правила глобальной торговли

    Всемирная торговая организация, в которую так долго и тяжело вступала Россия – похоже, приказала долго жить. По крайней мере, признания в этом звучат как от руководства ВТО, так и от ведущих западных стран. Как и зачем в свое время Запад создал ВТО, зачем сегодня он сам фактически ее уничтожает – и что в этой ситуации нужно делать России? Подробности

    Выборы открыли участникам СВО возможности в политике

    «Процесс формирования новой элиты уже идет» – так эксперты описывают предварительные итоги Единого дня голосования, в котором приняли участие 1,6 тыс. участников СВО, а также кандидаты, глубоко вовлеченные в поддержку спецоперации. Чем еще запомнились эти выборы и почему они стали прологом к думской кампании 2026 года? Подробности

    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области. По скрытой логистической артерии штурмовики передвигались на специальных лежаках и электросамокатах. Маршрут занял около четырех дней. Какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города? Подробности

    За что Белый дом хочет расправиться с Джорджем Соросом

    Миллиардер Джордж Сорос «плохой парень» и «должен быть посажен в тюрьму», заявляет президент США. А ведь еще несколько лет назад предыдущий хозяин Белого дома награждал Сороса высшей гражданской наградой Америки. За что Трамп хочет расправиться с Соросом и как это связано с недавним убийством политического активиста Чарли Кирка? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

