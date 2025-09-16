Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.13 комментариев
Ракетоносцы Ту-160 провели стрельбы на учениях «Запад-2025»
Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили учебно-боевые задачи над нейтральными водами Баренцева моря, сообщило Минобороны России.
Экипажи отработали тактические пуски крылатых ракет воздушного базирования по критически важным объектам условного противника, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Их сопровождали истребители МиГ-31 ВКС.
Полет ракетоносцев составлял порядка четырех часов.
Отмечается, что все полеты проводились в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее National Interest писал, что сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 может стать наиболее актуальным оружием в современном небе.
Напомним, совместные стратегические учения «Запад-2025» начались на территории Белоруссии. Делегации США, Турции и Венгрии наблюдали за ними.