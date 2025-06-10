NI перечислил преимущества российского Ту-160 в сравнении с американским B-1

National Interest сравнил Ту-160 с американским бомбардировщиком B-1

Tекст: Ирма Каплан

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик России Ту-160 (по классификации НАТО Blackjack) – это ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла, способный нести обычные боеприпасы и ядерное оружие.

Конструкция изменяемого крыла Ту-160 отражает конструкцию американского сверхзвукового стратегического бомбардировщика B-1. Эта особая компоновка позволяет крыльям отклоняться вперед и обеспечивать большую подъемную силу во время полета на малой скорости, а затем поворачиваться назад на более высоких скоростях для повышения производительности, пишет National Interest (NI).

Однако, отмечает издание, в отличие от B-1, российский самолет не был предназначен для использования в качестве бомбардировщика на малых высотах.

«Вместо этого Ту-160 отдает приоритет скорости, которую он способен развивать до 2,0 Маха (умноженной на скорость звука) в полете. Для сравнения, B-1 может летать только с максимальной скоростью 1,25 Маха», – говорится в статье.

Российский бомбардировщик также намного больше своего американского аналога, примерно на 30 футов (9 м) длиннее и имеет взлетный вес примерно на 130 тыс. фунтов (58,9 тыс. кг) тяжелее.

Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, самолет Ту-160 в публикации американского портала назван мощной и опасной платформой благодаря своим возможностям.

Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему стратегические бомбардировщики сильнее БПЛА.