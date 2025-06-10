В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».12 комментариев
NI перечислил преимущества российского Ту-160 в сравнении с американским B-1
National Interest сравнил Ту-160 с американским бомбардировщиком B-1
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик России Ту-160 (по классификации НАТО Blackjack) может стать наиболее актуальным оружием в современном небе, чего нельзя сказать об американском B-1, пишет National Interest в сравнительном обзоре.
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик России Ту-160 (по классификации НАТО Blackjack) – это ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла, способный нести обычные боеприпасы и ядерное оружие.
Конструкция изменяемого крыла Ту-160 отражает конструкцию американского сверхзвукового стратегического бомбардировщика B-1. Эта особая компоновка позволяет крыльям отклоняться вперед и обеспечивать большую подъемную силу во время полета на малой скорости, а затем поворачиваться назад на более высоких скоростях для повышения производительности, пишет National Interest (NI).
Однако, отмечает издание, в отличие от B-1, российский самолет не был предназначен для использования в качестве бомбардировщика на малых высотах.
«Вместо этого Ту-160 отдает приоритет скорости, которую он способен развивать до 2,0 Маха (умноженной на скорость звука) в полете. Для сравнения, B-1 может летать только с максимальной скоростью 1,25 Маха», – говорится в статье.
Российский бомбардировщик также намного больше своего американского аналога, примерно на 30 футов (9 м) длиннее и имеет взлетный вес примерно на 130 тыс. фунтов (58,9 тыс. кг) тяжелее.
Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, самолет Ту-160 в публикации американского портала назван мощной и опасной платформой благодаря своим возможностям.
Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему стратегические бомбардировщики сильнее БПЛА.