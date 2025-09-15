Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.3 комментария
Минобороны сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Курской и один над Брянской областью
Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты дежурными средствами ПВО над Курской и Брянской областями в утренние часы.
С 8.00 до 10.00 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.
Три беспилотника были сбиты над территорией Курской области, еще один – над Брянской областью. В министерстве подчеркнули, что все летательные аппараты были своевременно обнаружены и нейтрализованы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области за ночь уничтожили шесть украинских дронов.
При этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что за последние сутки в Белгородской области зафиксировали почти 200 атак беспилотников.