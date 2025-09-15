Минобороны сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотников

Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Курской и один над Брянской областью

Tекст: Мария Иванова

С 8.00 до 10.00 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Три беспилотника были сбиты над территорией Курской области, еще один – над Брянской областью. В министерстве подчеркнули, что все летательные аппараты были своевременно обнаружены и нейтрализованы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области за ночь уничтожили шесть украинских дронов.

При этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что за последние сутки в Белгородской области зафиксировали почти 200 атак беспилотников.