Избирком ЕАО подвел официальные итоги выборов губернатора
Избирательная комиссия Еврейской автономной области подвела официальные итоги голосования на выборах губернатора, которые зафиксировали уверенную победу Марии Костюк, она набрала 83,02% голосов.
Согласно итоговым протоколам, действующий врио губернатора Мария Костюк получила 83,02% голосов избирателей. За нее проголосовали 72 тыс. 109 человек.
Василий Гладких получил 7,33% голосов (6 тыс. 369 избирателей), Александр Крупский – 3,01% (2 тыс. 612 избирателей), Александр Щербина – 4,91% (4 тыс. 266 избирателей). Все итоговые протоколы были утверждены единогласно. Общая явка составила 74,23%, проголосовали 85 356 жителей региона. Более 300 наблюдателей следили за процессом, жалоб в избирком не поступило.
Мария Костюк была назначена врио губернатора в ноябре 2024 года. До этого она занимала пост заместителя председателя правительства области и руководителя аппарата губернатора, а также работала в федеральных и региональных проектах.
Президент Владимир Путин назначил главу программы «Время героев» Костюк врио губернатора Еврейской АО в ноябре 2024 года.
В воскресенье в России завершился Единый день голосования (ЕДГ), который длился три дня: с 12 по 14 сентября.