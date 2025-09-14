Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?15 комментариев
Движение поездов на участке Петербург – Вырица восстановили после ЧП с локомотивом
Движение поездов на участке Петербург – Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом, сообщила Октябрьская железная дрога (ОЖД).
Поезда на этом направлении идут с ограничением скорости. На другом участке, Петербург – Сиверская, восстановительные работы еще продолжаются, передает РИА «Новости».
Для перевозки пассажиров Ленинградская область выделила автобусы большого класса. Они курсируют по маршрутам Луга – Сиверская, Мшинская – Сиверская, Дивенская – Сиверская, Низовская – Сиверская и Строганово – Сиверская. На станциях работают специальные диспетчеры и волонтеры, которые помогают пассажирам пересесть на автобусы.
В воскресенье губернатор Александр Дрозденко сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области. Позже в ОЖД сообщили, что три пассажирских поезда изменили маршрут из-за происшествия в Ленинградской области.