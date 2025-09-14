Движение поездов на участке Петербург – Вырица восстановили после ЧП с локомотивом

Эксперт объяснил регистрацию Mercedes товарного знака в России

Глава ВОА Солдунов объяснил регистрацию Mercedes товарного знака в России

Tекст: Татьяна Косолапова

Как отметил эксперт, компанией движут два прагматичных мотива: «Во-первых, защита актива – в целях недопущения захвата своего бренда третьими лицами, для сохранения глобальной репутации. Во-вторых, страхование будущего: Сохранение юридических прав на случай любых гипотетических изменений в отдаленной перспективе».

При этом концерн отчетливо понимает, что в текущих условиях возвращение не является ожидаемым или актуальным для российского общества. Более того, финальное решение о том, будет ли возвращение того или иного иностранного производителя вообще допущено на российский рынок в будущем, остается исключительно за Российской Федерацией и будет определяться ее национальными экономическими интересами и нормами регулирования», – заметил Солдунов.

Таким образом, этот шаг свидетельствует не о возвращении Mercedes-Benz, а о защите от нежелательных сценариев. Компания страхует свой бренд, чтобы окончательное решение о его использовании в юрисдикции РФ всегда оставалось под ее контролем и согласовывалось с принимающей стороной», – заключил эксперт.

В свою очередь партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто согласился с тем, что «возвращаться они точно не собираются. Возможно, регистрация была проведена для того, чтобы иметь законную возможность заниматься здесь сервисом и поставкой запчастей, чтобы не потерять лояльных клиентов. Плюс к тому на перспективу – кто знает, что будет через несколько лет…»

Напомним, накануне стало известно, что Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию товарного знака в России. Речь идет о регистрации товарного знака «Mercedes-Benz» сразу по двум классам международной классификации товаров и услуг – № 12 и № 37. В данные категории входят автомобили, а также работы по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств.