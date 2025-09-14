Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.11 комментариев
Тепловоз сошел с рельсов в Ленинградской области
Тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил, что в результате происшествия погиб машинист: «Погиб машинист поезда – его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой», – написал он.
На месте происшествия проводятся проверочные мероприятия и начаты восстановительные работы для скорейшего возобновления движения поездов в обоих направлениях. Для этого будут задействованы дополнительные силы. Власти увеличили количество автобусов на маршруте Луга – Гатчина – Петербург.
Пассажирам предоставляют актуальную информацию о маршрутах с помощью голосовых сообщений на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений. В регионе усилят работу силовых структур для обеспечения безопасности на всех видах транспорта.
Ранее три вагона товарного состава сошли с рельсов в Лужском районе Ленобласти.
До этого Дрозденко сообщил о том, что в ночь на воскресенье в районе города Кириши Ленинградской области силы ПВО нейтрализовали несколько дронов, обломки одного вызвали пожар на НПЗ.