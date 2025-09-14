Три вагона товарного состава сошли с рельсов в Лужском районе Ленобласти

Tекст: Ирма Каплан

«В Лужском районе работают правоохранительные органы: на перегоне Строганово – Мшинская сошли с рельс три вагона порожнего товарного состава. Следователи проверят версию диверсии. В настоящее время на месте инцидента работают саперы», – сказано в посте.

Дрозденко уточнил, что электрички на участке движения Сиверская – Луга отменены. Возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования.

До этого губернатор сообщил о том, что в ночь на воскресенье в районе города Кириши Ленинградской области силы ПВО нейтрализовали несколько дронов, обломки одного вызвали пожар на НПЗ.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение дня 13 сентября системы ПВО нейтрализовали 38 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были сбиты в небе над Белгородской областью.

Автовокзалы на юге России оснастят специальными улавливающими сетями для защиты от атак беспилотников, что актуально в регионах с закрытыми аэропортами, сообщил разработчик.