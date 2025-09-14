Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.8 комментариев
Три вагона товарного состава сошли с рельсов в Лужском районе Ленобласти
Правоохранители работают на месте схода с рельсов трех вагонов товарного состава в Лужском районе Ленинградской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
«В Лужском районе работают правоохранительные органы: на перегоне Строганово – Мшинская сошли с рельс три вагона порожнего товарного состава. Следователи проверят версию диверсии. В настоящее время на месте инцидента работают саперы», – сказано в посте.
Дрозденко уточнил, что электрички на участке движения Сиверская – Луга отменены. Возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования.
До этого губернатор сообщил о том, что в ночь на воскресенье в районе города Кириши Ленинградской области силы ПВО нейтрализовали несколько дронов, обломки одного вызвали пожар на НПЗ.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение дня 13 сентября системы ПВО нейтрализовали 38 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были сбиты в небе над Белгородской областью.
Автовокзалы на юге России оснастят специальными улавливающими сетями для защиты от атак беспилотников, что актуально в регионах с закрытыми аэропортами, сообщил разработчик.