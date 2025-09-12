Силы СФ на учениях «Запад-2025» развернули группировки в Арктике

Северный флот развернул корабли и подлодки в Баренцевом море и Арктике

Tекст: Дмитрий Зубарев

Северный флот приступил к развертыванию в ближней и дальней морских зонах в рамках учений «Запад-2025», передает ТАСС.

В сообщении пресс-службы уточняется, что к выполнению задач по предназначению в ближней морской зоне приступили корабельные тральные группы и поисково-ударные группы Кольской флотилии разнородных сил, а также корабельная ударная группа в Баренцевом море, включающая ракетный крейсер и фрегат. Помимо надводных кораблей, в маневрах участвуют подводные лодки различных классов и типов.

В дальней морской зоне в северных районах Северного Ледовитого океана развернута Арктическая экспедиционная группировка сил Северного флота. Как отметили в пресс-службе, корабельные группировки будут обеспечивать военную безопасность объектов береговой инфраструктуры в Арктике.

В рамках учений предусмотрена отработка элементов защиты береговых объектов и гарнизонов Северного флота, а также управление разнородными группировками в районах ответственности. Особое внимание уделяется комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, учения «Запад-2025» стартовали на полигонах России и Белоруссии. Польша закрыла границу с Белоруссией в ответ на проведение этих учений. Польские власти также перекрыли границу с Белоруссией забором с колючей проволокой.