В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.7 комментариев
Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
Два летевших на Москву БПЛА сбиты силами ПВО, сообщил мэр Сергей Собянин.
Собянин сообщил в Telegram, что сбито «два вражеских БПЛА, летевших на Москву». На местах падения обломков находятся специалисты экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции подвергся атаке беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.