Лавров призвал к компромиссам на переговорах по Ближнему Востоку

Лавров заявил о необходимости компромиссов с учетом интересов всех сторон
Российский министр иностранных дел подчеркнул необходимость поиска политических решений для урегулирования конфликтов в регионе, затрагивая не только палестинский вопрос.
Сергей Лавров заявил о важности выработки компромиссных политических решений по существующим разногласиям на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Он отметил, что такие решения должны опираться на учет интересов всех вовлеченных сторон.
По словам министра, Россия готова к взаимодействию с аравийскими партнерами по широкому кругу ближневосточных вопросов. Лавров подчеркнул, что обсуждение касалось не только Палестины, но и ситуации в Сирии, Йемене, Ливии и Судане.
«Наше общее мнение заключается в необходимости продолжения консолидированных усилий в интересах выработки компромиссных политических решений имеющихся проблем и противоречий на базе учета интересов всех вовлеченных сторон», – заявил он по итогам заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Кувейта Абдалла аль-Яхья подчеркнул значимость начала Стратегического диалога между Россией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Ранее Лавров отметил, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство. Также российский министр выразил солидарность с народом Катара после израильского удара по Дохе во время телефонного разговора с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани.