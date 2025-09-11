В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.0 комментариев
Орбан в связи с убийством Кирка призвал остановить «кампанию ненависти» левых
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости прекратить «кампанию ненависти», которую, по его мнению, ведут либеральные левые.
Орбан связывает с этой кампанией недавние нападения на известных политиков и общественных деятелей. В частности, он отметил, что «смерть Чарли Кирка – результат международной кампании ненависти, развязанной прогрессивно-либеральными левыми. Именно это привело к нападениям на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, экс-премьера Чехии Андрея Бабиша, а теперь и на Чарли Кирка. Мы должны остановить ненависть! Мы должны остановить разжигающих ненависть левых», передает ТАСС.
Орбан выразил искренние соболезнования семье Чарли Кирка и народу Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что считает Кирка «настоящим защитником веры и свободы».
Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что первопричина трагедии – поддержка Украины «командой MAGA». По его словам, «политические преступления и убийства» осуществляют «леволиберальные отбросы, поддерживающие бандеровский Киев». Журнал Time опубликовал обложку, посвященную Кирку, призвав положить конец эпидемии политического насилия в США.
Напомним, в США был убит Чарли Кирк, американский консервативный активист, сторонник президента Дональда Трампа. В него выстрелили во время выступления на сцене кампуса университета долины Юты в Ореме на мероприятии в рамках тура «Американское возвращение» на глазах трех тысяч присутствующих.