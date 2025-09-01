Северокорейское телевидение показало подвиги военных КНДР в Курской области

Tекст: Валерия Городецкая

В эфире были показаны кадры, на которых бойцы КНА ведут огонь, перевязывают раненых и действуют в полевых условиях, сообщило южнокорейское агентство Ренхап, передает РИА «Новости». Запись длится около 25 минут.

Особое внимание в репортаже уделено историям двух бойцов КНА: 20-летнего Юн Чон Хека и 19-летнего У Ви Хека, которые пожертвовали жизнью, чтобы не сдаваться врагу. Также рассказывается о подвиге 22-летнего Ли Кван Ына, который, будучи раненым, подорвал гранату, пытаясь спасти товарищей под обстрелом.

Согласно репортажу, многие северокорейские военные выделялись самоотверженностью, защищая своих сослуживцев от атак дронов и минных снарядов, нередко ценой собственной жизни.

Ранее во время телефонного разговора с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент России Владимир Путин отметил мужество армии КНДР при освобождении Курской области.

В июле Ким Чен Ын почтил память погибших в Курской области солдат. Он отметил самоотверженность северокорейских военных и анонсировал установку памятника в честь их участия в совместной с Россией операции.

Напомним, в апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.