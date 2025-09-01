Кимаковский сообщил об успехе ВС России в районе Шандриголово

Tекст: Мария Иванова

Российские войска смогли «разрезать» украинскую группировку на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Шандриголово, передает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

«В районе населенного пункта Шандриголово наши войска разрезали группировку противника. Наши силы вышли к трассе между Новоселовкой и Дерилово», – заявил Кимаковский.

Кроме того, по данным Кимаковского, украинские военные на Северском направлении начали отход за реку Жеребец под давлением российской артиллерии и беспилотников. Советник главы ДНР отметил, что отступление ВСУ происходит после активных боев на данном участке фронта.

Напомним, ранее военные России получили контроль над 30 км границы после освобождения Камышевахи в ДНР.

Подразделения 79-й бригады ВСУ под командованием «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) оказались в огневом окружении на Красноармейском направлении после неудачных попыток контратаки.

До этого российские войска расширили контроль под Красноармейском.