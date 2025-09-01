Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.8 комментариев
ВС России разрезали группировку ВСУ на Краснолиманском направлении
Кимаковский сообщил об успехе ВС России в районе Шандриголово
Российские силы добились серьезного продвижения у Шандриголово, а украинские войска вынуждены отступать за реку Жеребец под Северском, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Российские войска смогли «разрезать» украинскую группировку на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Шандриголово, передает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.
«В районе населенного пункта Шандриголово наши войска разрезали группировку противника. Наши силы вышли к трассе между Новоселовкой и Дерилово», – заявил Кимаковский.
Кроме того, по данным Кимаковского, украинские военные на Северском направлении начали отход за реку Жеребец под давлением российской артиллерии и беспилотников. Советник главы ДНР отметил, что отступление ВСУ происходит после активных боев на данном участке фронта.
Напомним, ранее военные России получили контроль над 30 км границы после освобождения Камышевахи в ДНР.
Подразделения 79-й бригады ВСУ под командованием «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) оказались в огневом окружении на Красноармейском направлении после неудачных попыток контратаки.
До этого российские войска расширили контроль под Красноармейском.