Освобождение Камышевахи дало войскам России контроль над 30 км границы ДНР

Марочко: Освобождение Камышевахи обеспечило контроль над 30 км границы ДНР

Tекст: Антон Антонов

«Камышеваха был последним оккупированным населенным пунктом на западе ДНР», – приводит слова Марочко ТАСС.

Он подчеркнул, что под контроль российских сил «перешло более 30 км границы в данном районе» на стыке ДНР и Днепропетровской области Украины.

По словам Марочко, российские силы также продолжают продвигаться вдоль границы ДНР на стыке с Запорожской областью. Он добавил, что боевые действия идут и на Краснолиманском направлении, где происходит продвижение на север вдоль границы ДНР.

