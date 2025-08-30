То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.11 комментариев
ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области
Российские войска освободили Камышеваху и выровняли фронт в ДНР
Российские войска установили контроль почти над всей западной границей ДНР, выровняв фронт после освобождения поселка Камышеваха на стыке с Днепропетровской областью.
Российские военные выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области благодаря освобождению поселка Камышеваха, передает ТАСС.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил: «Освобождение Камышевахи позволило нашим силам выровнять линию фронта на границе с Днепропетровской областью».
По словам Кимаковского, теперь практически вся пограничная территория западной части ДНР находится под контролем российских военных.
Ранее Минобороны России официально сообщило о взятии Камышевахи под контроль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский заявил о «мертвой зоне» на линии соприкосновения.