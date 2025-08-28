Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.7 комментариев
Бригада ВСУ под началом «Азова» оказалась в огневом окружении под Красноармейском
На красноармейском направлении подразделения 79-й бригады ВСУ под командованием «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) оказались в огневом окружении после нескольких неудачных попыток контратаки, рассказал боец 56-го отдельного батальона спецназа 51-й гвардейской армии Южного военного округа Евгений.
По его словам, военные 79-й бригады ВСУ под руководством «Азова» попали в огневое окружение на красноармейском направлении, пишет РИА «Новости». Евгений сообщил: «Они пытаются контратаковать, но все эти контратаки проваливаются… Они ворвались и сразу же оставили обычных пехотинцев на позициях. И все, они откатились дальше отдыхать и тренироваться. Что мы делаем? Мы потом берем просто в котел этот мешок, методически пережигаем. Туда подвозят вооружение, технику, ротируют личный состав. И все мы это уничтожаем».
Евгений отметил, что любые сообщения о продвижениях ВСУ и «Азова» на этом участке фронта являются пиар-акциями, не отражающими действительное положение дел. По его словам, командование ВСУ не учитывает потери при проведении подобных информационных акций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики формирования «Азов» сбежали с Краснолиманского направления. Батальон «Азова» был уничтожен ВС России в этом районе. В ДНР ликвидировали одного из наиболее известных представителей бригады «Азов».