Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.8 комментариев
Хуситы подтвердили гибель 11 министров при ударе Израиля
В результате авиаудара по Сане были убиты 11 членов правительства, в том числе министры юстиции, экономики и иностранных дел.
О гибели членов правительства, сформированного движением «Ансар Аллах» (хуситы) для управления контролируемыми регионами Йемена, передает ТАСС.
По данным агентства Saba, израильский авиаудар был нанесен по Сане 28 августа.
В числе погибших названы министр юстиции Муджахид Ахмед, министр экономики Муин аль-Махакри, министр сельского хозяйства Радван ар-Рубаи, министр иностранных дел Джамаль Амер, министр энергетики Али Хасан, министр культуры Али аль-Яфаи, министр труда Самир Баджала, министр информации Хашем Шарафаддин, министр спорта Мухаммед аль-Маулид, глава канцелярии правительства Мухаммед аль-Кабси и секретарь совета министров Захид аль-Амди.
Агентство Saba сообщило: «В результате израильского авиаудара по Сане погибли 11 министров правительства». О других жертвах и последствиях удара информации не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Израиля по столице Йемена погибли ключевые министры кабмина хуситов. Среди погибших оказались заместитель главы правительства и глава МИД хуситов. Источник в йеменском движении подтвердил факт удара и гибели высокопоставленных чиновников.