Губернатор Сальдо сообщил о новой тактике ВСУ при обстрелах Херсонской области
Украинские военные применили комбинированную тактику артобстрелов и ударных дронов при атаке на левобережную часть Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Сальдо, украинские войска минувшей ночью использовали новую тактику при обстрелах населенных пунктов левобережья Днепра в Херсонской области. По его словам, атака началась с артударов, а затем была совершена атака ударными беспилотниками «Баба-Яга» с боеприпасами.
Сальдо отметил, что бойцы постов воздушного наблюдения 18-й армии группировки «Днепр» сбили 11 украинских дронов. Он подчеркнул, что несмотря на обстрелы артиллерии, российские военные не дрогнули и уничтожили все летательные аппараты с помощью автоматов АК-12 с тепловизорами.
Губернатор также сообщил, что воздушная атака противника была полностью отражена российскими силами.
Ранее иностранные военные специалисты из Британии, Германии и Франции провели обучение украинских десантников для операций на Тендровской и Кинбурнской косах.
В Херсонской области боеготовность ряда подразделений украинской армии снизилась ниже 30% из-за вспышки дизентерии, вызванной проблемами с водой и питанием.
Ульяновские десантники с помощью ударных беспилотников разрушили военную технику и временные позиции украинских военных в Херсонской области.