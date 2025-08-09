Губернатор Сальдо сообщил о новой тактике ВСУ при обстрелах Херсонской области

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Сальдо, украинские войска минувшей ночью использовали новую тактику при обстрелах населенных пунктов левобережья Днепра в Херсонской области. По его словам, атака началась с артударов, а затем была совершена атака ударными беспилотниками «Баба-Яга» с боеприпасами.

Сальдо отметил, что бойцы постов воздушного наблюдения 18-й армии группировки «Днепр» сбили 11 украинских дронов. Он подчеркнул, что несмотря на обстрелы артиллерии, российские военные не дрогнули и уничтожили все летательные аппараты с помощью автоматов АК-12 с тепловизорами.

Губернатор также сообщил, что воздушная атака противника была полностью отражена российскими силами.

Ранее иностранные военные специалисты из Британии, Германии и Франции провели обучение украинских десантников для операций на Тендровской и Кинбурнской косах.

В Херсонской области боеготовность ряда подразделений украинской армии снизилась ниже 30% из-за вспышки дизентерии, вызванной проблемами с водой и питанием.

Ульяновские десантники с помощью ударных беспилотников разрушили военную технику и временные позиции украинских военных в Херсонской области.