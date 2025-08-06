Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».8 комментариев
Десантники уничтожили технику ВСУ ударами БПЛА на Днепре
Минобороны: Дроны ульяновских десантников поразили пункты ВСУ на правом берегу Днепра
Ульяновские десантники с помощью ударных беспилотников разрушили военную технику и временные позиции украинских военных в Херсонской области.
Операторы ударных БПЛА ульяновских десантников уничтожили автотранспорт и пункты временной дислокации украинских сил на правом берегу Днепра, сообщает Минобороны России в Telegram. В результате атаки выведены строя техника и временные базы ВСУ.
Расчеты БПЛА «Южной» группировки нанесли точный удар по вражеской боевой машине пехоты в районе населенного пункта Выемка. Кроме того, в районе Северска уничтожены два пункта управления тяжелыми беспилотниками противника.
На Южно-Донецком направлении дроноводы группировки войск «Восток» атаковали автомобильную технику противника, нанеся существенный урон. Также расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» поразили пункты временной дислокации и технику украинских сил.
Ранее ВС России поразили военный аэродром ВСУ, освободили Часов Яр. А число ударов центра «Рубикон» по ВСУ обновило рекорд.