Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».
Подполье сообщило о падении боеготовности ВСУ в Херсонской области из-за дизентерии
В Херсонской области боеготовность ряда подразделений украинской армии снизилась ниже 30% из-за вспышки дизентерии, вызванной проблемами с водой и питанием, сообщили в антифашистском подполье.
Боеготовность ряда украинских подразделений в Херсонской области упала ниже 30% из-за вспышек дизентерии или схожего заболевания, передает РИА «Новости». По данным антифашистского подполья, причиной ситуации стали стандартные для жаркого времени года проблемы с некачественной водой и продуктами питания. Представитель подполья заявил: «В подразделениях украинской армии начались стандартные для жаркого лета проблемы: некачественная вода и пища. По нашей информации, в некоторых подразделениях боеготовность ниже 30% из-за дизентерии или схожего заболевания». Кроме того, по его словам, помимо жары и перебоев с качественным водоснабжением, на эпидемиологическую обстановку в ВСУ могут влиять иные факторы.
