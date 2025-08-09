Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Передавшие координаты заградотрядов солдаты ВСУ сбежали
Военные 31-й бригады ВСУ покинули позиции после передачи координат заградотрядов
Военнослужащие украинской армии, передавшие координаты заградотрядов, покинули свои позиции и скрылись в Днепропетровской области, сообщили в российских силовых структурах.
Солдаты 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые ранее передали российской стороне координаты заградотрядов 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области, покинули свои позиции, передает ТАСС.
В российских силовых структурах сообщили, что эти военнослужащие бежали с целого ряда позиций вглубь Днепропетровской области.
В сообщении уточняется: «Солдаты 31-й бригады противника, которые в том числе передавали нашей стороне координаты заградотрядов 17-й бригады, сбежали с целого ряда позиций вглубь Днепропетровской области». Дополнительные детали по численности дезертиров или дальнейшей их судьбе не приводятся.
