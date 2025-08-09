  • Новость часаМинобороны: ПВО России сбила Су-27 Воздушных сил Украины
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Аляска как первый шаг

    Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    9 августа 2025, 12:44 • Новости дня

    Передавшие координаты заградотрядов солдаты ВСУ сбежали

    Военные 31-й бригады ВСУ покинули позиции после передачи координат заградотрядов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие украинской армии, передавшие координаты заградотрядов, покинули свои позиции и скрылись в Днепропетровской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Солдаты 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые ранее передали российской стороне координаты заградотрядов 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области, покинули свои позиции, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах сообщили, что эти военнослужащие бежали с целого ряда позиций вглубь Днепропетровской области.

    В сообщении уточняется: «Солдаты 31-й бригады противника, которые в том числе передавали нашей стороне координаты заградотрядов 17-й бригады, сбежали с целого ряда позиций вглубь Днепропетровской области». Дополнительные детали по численности дезертиров или дальнейшей их судьбе не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 31-й бригады ВСУ передали российским военным точные координаты позиций заградительных отрядов нацгвардии в Днепропетровской области.

    8 августа 2025, 20:59 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о различиях между Зеленским и украинцами

    Лукашенко заявил о возможности побега Зеленского с Украины

    Лукашенко рассказал о различиях между Зеленским и украинцами
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Зеленский может покинуть Украину, а для большинства граждан такой возможности нет.

    Заявление Лукашенко прозвучало в интервью американскому изданию Time, пишет РИА «Новости». Лукашенко отметил, что Владимиру Зеленскому есть куда уехать в случае ухудшения ситуации, а для украинцев такой опции фактически не существует.

    Он подчеркнул: «Я не верю, что он такой герой мужественный. Ему есть куда бежать, а куда украинцы побегут? Если мы мобилизуемся… Сейчас такой момент, что ситуация может повернуться в любую сторону».

    Лукашенко призвал Запад не провоцировать Россию и Белоруссию на мобилизацию, добавив, что вместо этого нужно искать пути для мирных переговоров. По его словам, необходимо прекращать политический «спектакль» и договариваться не только о перемирии, но и о полном мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поражение России на Украине недопустимо и грозит тяжелыми последствиями для всех сторон, включая США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге поступил как гнида.

    9 августа 2025, 08:00 • Новости дня
    Бойцы группы «Север» рассказали о новом методе ВСУ снизить потери в боях
    Бойцы группы «Север» рассказали о новом методе ВСУ снизить потери в боях
    @ REUTERS/Ivan Anatolii Stepanov

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвигаются в Юнаковке и окрестностях, тогда как ВСУ активизировали воздушную разведку и пытаются контратаковать.

    «В рядах ВСУ распространяется практика передачи в подчинение десантным бригадам (80, 82, 95 одшбр, 71 оебр) мобилизованных 156 и 158 омбр. Цель – снизить потери, среди подготовленных и мотивированных боевиков ВСУ, отправляя в авангарде штурмовых групп слабо подготовленную пехоту», – рассказали бойцы на Сумском направлении неофициальному Telegram-каналу группировки войск «Северный ветер».

    Штурмгруппы ВДВ «Северян» продвинулись в Юнаковке на почти 800 м, заняли несколько зданий и закрепились. Попытки ВСУ трижды контратаковать позиции морпехов и десантников были сорваны.

    «Две в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и одна в районе Яблоновки. В результате огневого поражения уничтожено 60% личного состава штурмовых групп врага, танк Т-64БВ и одна гаубица Д-20», – отмечено в сообщении.

    На Харьковском направлении в Волчанске российские военные наступают на востоке города и в лесу возле Синельниково, плацдарм на левом берегу реки Волчья удалось значительно расширить.

    «В районе Волчанска штурмовики группировки «Север» продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчья. Занято три технических здания. Есть существенные успехи на востоке города. Общее продвижение составило до 400 м», – доложили бойцы.

    В лесу западнее Синельниково ВСУ контратак не проводили, идет перегруппировка. «Северяне» продвинулись на 500 м, заняв несколько позиций противника.

    «За сутки потери противника составили свыше 200 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие заключили в огневой мешок дислоцированную под Волчанском Харьковской области группировку ВСУ, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    8 августа 2025, 14:37 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль стык границ с Днепропетровской областью
    ВС России взяли под контроль стык границ с Днепропетровской областью
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы продвинулись на 12 км и обеспечили контроль стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что российские войска взяли под контроль стык границ Донецкой народной республики, Запорожской и Днепропетровской областей, передает ТАСС.

    По его словам, после освобождения Темировки в Запорожской области, а также населенных пунктов Вольное Поле и Зеленое Поле в ДНР, российские войска продвинулись на 12 км.

    Ранее Министерство обороны России объявило об освобождении Вольного Поля 16 мая, Зеленого Поля – 28 мая, Темировки – 29 июля.

    В ведомстве отмечали, что группировки «Центр» и «Восток» вышли к западной границе ДНР и продолжают наступление по направлению к Днепропетровской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл наступление частью работы по созданию буферной зоны.

    Ранее российские войска освободили поселок Январское в Днепропетровской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что означает выход российских войск в днепропетровскую степь.

    9 августа 2025, 04:20 • Новости дня
    Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине
    Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме после трехстороннего соглашения с представителями Армении и Азербайджана высказался о решении украинского вопроса, заметив, что вскоре Владимиру Зеленскому придется «кое-что подписать».

    Отвечая на вопрос журналиста о встрече с российским президентом Владимиром Путиным глава Белого дома заявил, что уверен в желании обеих сторон заключить мир.

    «Я верю, президент Путин желает мира и Зеленский желает мира. И он должен получить для этого все, что нужно, и быть готовым кое-что подписать. Хочется верить, что он очень старается, чтобы это получилось», – сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.


    9 августа 2025, 02:31 • Новости дня
    Ушаков перечислил темы переговоров Путина и Трампа на Аляске
    Ушаков перечислил темы переговоров Путина и Трампа на Аляске
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «На Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов», – приводит его слова ТАСС.

    Ушаков пояснил, что политики сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

    Он добавил, что в Кремле ожидают следующей встречи лидеров на российской территории и Москва уже направила президенту США приглашение.

    «Естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов –  Владимира Путина и Дональда Трампа – провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано», – сказал он.

    Напомним, Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что  «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Кроме того, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    9 августа 2025, 01:02 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине
    Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    «Мы говорим о территории, за которую 3,5 года ведется борьба, гибнут русские и украинцы. Мы смотрим на это все и хотим уже хоть через возврат, хоть через обмен территорий, остановить. Это очень непросто, вообще ничего простого в этом нет. Очень сложно. Мы что-то вернем, что-то получим, что-то обменяем. Будет некоторый обмен для блага обеих сторон, но мы поговорим об этом либо завтра либо позже», – ответил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

    До этого американский президент заявил, что место встречи с российским коллегой Владимиром Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    В качестве возможной площадки для встречи президентов рассматривают одну из арабских стран. Путин назвал ОАЭ подходящей страной для этого мероприятия.


    8 августа 2025, 21:42 • Новости дня
    Многоквартирный дом пострадал под Сочи из-за атаки БПЛА

    Мэр Сочи Прошунин сообщил о повреждении дома в Дагомысе при атаке БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Дагомыса возле Сочи во время отражения атаки беспилотников в жилом доме оказалось повреждено окно, эвакуация не потребовалась, сообщил мэр Андрей Прошунин.

    Многоквартирный дом в районе Дагомыс под Сочи получил незначительные повреждения в результате отражения атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

    Система ПВО работала в штатном режиме, атака беспилотных летательных аппаратов была оперативно отражена.

    Сам мэр уточнил, что на месте работают специальные и экстренные службы. По их информации, пострадавших нет». Жильцам будет оказана необходимая помощь.

    Все службы города приведены в максимальную готовность и действуют под координацией оперативного штаба. Власти просят жителей и гостей Сочи сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, в частности, находиться в помещениях без окон и не выходить на улицу тем, кто живет рядом с береговой линией.

    Ранее мэр Сочи ввел режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Аэропорт Сочи второй раз за день ограничивал полеты.

    Власти ранее эвакуировали отдыхающих с пляжей в Сочи и окрестностях из-за атаки беспилотников.

    9 августа 2025, 09:56 • Новости дня
    Bloomberg сообщил об изменении позиции Зеленского по Украине

    Bloomberg сообщил об изменении условий Зеленского по урегулированию конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинский президент Владимир Зеленский изменил условия по возможному урегулированию конфликта, в частности, выразил готовность работать над соглашением.

    О смене позиции Владимира Зеленского по вопросу урегулирования конфликта на Украине сообщил Bloomberg, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что ранее Зеленский был категорически против каких-либо территориальных уступок, настаивая на полном выводе российских войск и выплате репараций.

    Однако ситуация изменилась после заявлений президента США Дональда Трампа, сделанных в пятницу. По информации Bloomberg, Трамп заявил, что Зеленский теперь готов работать над заключением соглашения по конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые запланированы на Аляске.

    Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что вскоре Владимиру Зеленскому придется «кое-что подписать» в рамках решения украинского вопроса.

    8 августа 2025, 14:43 • Новости дня
    Лукашенко заявил о возможности вечного мира между Россией и Украиной

    Лукашенко: При разумных переговорах Россия и Украина никогда не будут воевать

    Лукашенко заявил о возможности вечного мира между Россией и Украиной
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение о возможности предотвращения новых конфликтов между Россией и Украиной.

    По его словам, ключом к исключению военного противостояния служит достижение договоренностей, основанных на взаимных уступках и компромиссе, передает ТАСС.

    «Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России – на уступки Украине (надо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда», – сказал белорусский лидер в интервью журналу Time, показанном в эфире телеканала «Первый информационный».

    Ранее президент России Владимир Путин положительно оценил переговоры России и Украины в Стамбуле.

    9 августа 2025, 11:16 • Новости дня
    Во Франции заявили о смятении из-за встречи Путина и Трампа

    Филиппо заявил о смятении сторонников украинского конфликта

    Во Франции заявили о смятении из-за встречи Путина и Трампа
    @ Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер «Патриотов» Флориан Филиппо отметил растерянность сторонников эскалации на Украине после новостей о встрече президентов России и США.

    Новость о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа вызвала острую реакцию у сторонников продолжения конфликта на Украине.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал состояние западных ястребов и неоконсерваторов «полным смятением».

    «Ястребы (и настоящие), поджигатели войны, неоконсерваторы и евро-гегемоны сегодня утром в полном смятении!» – заявил Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политик также обратился к французским властям с призывом прекратить финансовую и военную поддержку Украины и присоединиться к усилиям по достижению мира. Филиппо неоднократно подвергал критике политику Парижа на украинском направлении и подчеркивал необходимость мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным обсуждением урегулирования украинского конфликта без участия Киева на саммите России и США на Аляске.

    Американские СМИ указали на возможность участия Зеленского в переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что темой саммита станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

    8 августа 2025, 14:59 • Новости дня
    Fox News перечислил страны, где может пройти встреча Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в Венгрии, Швейцарии, ОАЭ или Италии, сообщает Fox News.

    Возможность проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом рассматривается на конец следующей недели, сообщает канал Fox News со ссылкой на информированный источник, передает РИА «Новости».

    В качестве площадок для переговоров обсуждаются Венгрия, Швейцария, ОАЭ и Италия.

    Издание пишет, что якобы Венгрия изначально была предпочтительным вариантом для российской стороны, однако Турция, также упоминавшаяся среди возможных стран, теперь считается маловероятным местом проведения встречи.

    Fox News также отмечает, что подготовка к саммиту осложнилась после заявления Владимира Зеленского о необходимости национального референдума на Украине для одобрения любых территориальных уступок.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Встречу президентов России и США запланировали ориентировочно на следующую неделю.

    Одну из арабских стран рассматривают в качестве возможной площадки для переговоров, обсуждение этого вопроса уже идет. Рим исключили из списка возможных мест для встречи.

    Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом.

    8 августа 2025, 14:00 • Новости дня
    Мэр Сочи Прошунин заявил об атаке дронов

    Мэр Сочи Прошунин заявил об атаке дронов на город

    Мэр Сочи Прошунин заявил об атаке дронов
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на Сочи, сообщил глава города Андрей Прошунин в пятницу днем.

    Все службы курортного города приведены в состояние максимальной готовности, а координацию осуществляет городской оперативный штаб, сообщил Прошунин, передает РИА «Новости».

    Жителям и гостям города рекомендовано укрыться в помещениях без остекления, а также воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях работы ПВО, специальных служб и обломков БПЛА.

    Ранее в пятницу Росавиация сообщила о временном ограничении на прием и отправку воздушных судов в сочинском аэропорту, регулятор пояснил, что мера связана с обеспечением мер безопасности.

    В начале августа после атаки дрона на нефтебазу в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с топливом.

    В конце июля во время атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край погибли два человека.

    9 августа 2025, 09:07 • Новости дня
    CBS сообщил о возможном участии Зеленского во встрече Путина и Трампа

    CBS сообщил о вероятном участии Зеленского во встрече Путина и Трампа

    CBS сообщил о возможном участии Зеленского во встрече Путина и Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский, по данным американских СМИ, может принять участие в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые запланированы на Аляске.

    Как передает РИА «Новости», телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил, что Владимир Зеленский может быть вовлечен в запланированную встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске.

    В материале подчеркивается, что участие Зеленского возможно «в том или ином виде».

    Ранее Кремль и Белый дом подтвердили проведение саммита Путина и Трампа на Аляске 15 августа. Официальных заявлений о формате участия Зеленского пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что вскоре Владимиру Зеленскому придется «кое-что подписать».

    Долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил место встречи российских и американских лидеров для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    9 августа 2025, 01:30 • Новости дня
    Трамп указал место за Полярным кругом для проведения переговоров с Путиным
    Трамп указал место за Полярным кругом для проведения переговоров с Путиным
    @ Mattie Neretin - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в великом штате Аляска.

    «Долгожданная встреча между мной, президентом США, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в штате Аляска. Подробности будут опубликованы позже», – сказано в посте американского лидера.

    Один высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил CBS News, что планирование встречи на высоком уровне в следующую пятницу еще не завершено, так как, возможно, что лидер киевского режима Владимир Зеленский каким-то образом сможет принять в нем участие.

    Ранее на этой неделе Белый дом заявил, что Трамп открыт для встреч как с Путиным, так и с Зеленским, но в пятницу Трамп предположил, что для начала  просто встретится с Путиным.

    По сообщению CNN американские официальные лица проинформировали европейских лидеров и украинских чиновников о предложенном Путиным плане по прекращению войны на Украине в обмен на значительные территориальные уступки со стороны Киева, сообщили западные официальные лица.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп на пресс-конференции после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.


    9 августа 2025, 04:36 • Новости дня
    Axios сообщил о намерении США, Украины и союзников по ЕС собраться в Британии

    Tекст: Ирма Каплан

    Перед встречей американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске по вопросу разрешения украинского конфликта в Британии состоится саммит США, Украины и европейских союзников.

    «Высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских стран планируют встретиться в эти выходные в Великобритании, чтобы попытаться выработать общие позиции в перед запланированной встречей президентов Трампа и Путина», – пишет портал Axios со ссылкой на три источника.

    По сведениям портала, Украина и несколько союзников США по НАТО в частном порядке высказали беспокойство тем, что Трамп может согласиться на предложения Путина о прекращении войны, не принимая во внимание их позицию.

    Идея проведения такой встречи в Британии возникла в ходе телефонной конференции, состоявшейся в пятницу между представителями США, Украины и стран ЕС. Это был третий подобный разговор за последние несколько дней, сообщили информаторы портала.

    Состав участников и проведение встречи в процессе согласования.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Также Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине.

