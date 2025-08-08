В Одессе нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников

Подпольщик Лебедев: В Одессе уничтожен склад с оружием и поражен пункт наемников

Tекст: Вера Басилая

Об ударе по пункту временной дислокации с иностранными наемниками и уничтожении крупного склада с оружием в Одессе сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

По его словам, среди наемников были как латиноамериканцы, так и европейцы, а также действующие офицеры стран НАТО. Он уточнил, что часть раненых эвакуировали на вертолетах, остальных вывезли машинами скорой помощи.

Лебедев добавил, что уничтоженный склад хранил большое количество оружия, среди которого, по его словам, могли находиться ракеты. О точном количестве пострадавших и объемах уничтоженного вооружения не сообщается.

Ранее временный пункт дислокации вооруженных сил Украины с наемниками уничтожили в Одесской области.

Подполье также сообщило об ударе по военному аэродрому в Хмельницкой области.