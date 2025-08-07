Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана).2 комментария
Bloomberg сообщил о приостановке закупок российской нефти Индией
Индийские НПЗ остановили покупки российской нефти из-за пошлин США
Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы прекратили закупки российской нефти после введения Соединенными Штатами 25% тарифов на индийский импорт.
Как сообщает Bloomberg, индийские государственные НПЗ приостановили закупки российской нефти после введения Соединенными Штатами 25% тарифов на импорт из Индии. Официальных указаний от правительства Индии о прекращении закупок сырья с России не поступало.
Правительство Нарендры Моди выступает против введенных Соединенными Штатами тарифов и продолжает сопротивляться инициативам Белого дома.
Несмотря на это, индийские НПЗ приняли решение временно отказаться от новых контрактов на закупку российской нефти на фоне угрозы экономических потерь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон ведет переговоры с азиатскими странами о возможности стать для них главным поставщиком энергоресурсов. Мировые цены на нефть выросли на 1% после пяти торговых сессий снижения. США введут больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров России.