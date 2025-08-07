Bloomberg сообщил о приостановке закупок российской нефти Индией

Индийские НПЗ остановили покупки российской нефти из-за пошлин США

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает Bloomberg, индийские государственные НПЗ приостановили закупки российской нефти после введения Соединенными Штатами 25% тарифов на импорт из Индии. Официальных указаний от правительства Индии о прекращении закупок сырья с России не поступало.

Правительство Нарендры Моди выступает против введенных Соединенными Штатами тарифов и продолжает сопротивляться инициативам Белого дома.

Несмотря на это, индийские НПЗ приняли решение временно отказаться от новых контрактов на закупку российской нефти на фоне угрозы экономических потерь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон ведет переговоры с азиатскими странами о возможности стать для них главным поставщиком энергоресурсов. Мировые цены на нефть выросли на 1% после пяти торговых сессий снижения. США введут больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров России.