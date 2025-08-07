В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.3 комментария
Мирошник высказался об отказе Киева обменять тысячу пленных
Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник прокомментировал ситуацию с обменом пленных украинских военных.
Он заявил, что киевский режим всегда при обмене пытается выменять наемников и националистов-радикалов, а простые солдаты ему не нужны.
«На протяжении всего конфликта с 2014 года Украина в вопросах обменов поступала именно так: стремилась выменять наемников, националистов-радикалов, а «пушечное мясо», что отлавливается сейчас на улицах украинских городов, оставалось невостребованным, как в плену, так и в виде останков на поле боя. Эта категория для режима Зеленского – расходный материал. Странно, что знание этого факта на «маленьких украинцев» никак не влияет», – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне помощник президента России и глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский сообщил о затруднениях с проведением нового обмена пленными из-за позиции Киева, который отказался от 1 тысячи своих пленных.
Ранее сообщалось, что киевские власти исключили тысячу украинских военнопленных из обменных списков, заменив их на других лиц, что может повлиять на процесс обмена.