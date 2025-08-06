Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».8 комментариев
Киев вычеркнул из списков для обмена тысячу военнопленных ВСУ
RT: Власти Украины отказались обменивать тысячу пленных ВСУ
Киевские власти исключили тысячу украинских военнопленных из обменных списков, заменив их на других лиц, что может повлиять на процесс обмена.
Киевский режим вычеркнул из списков на обмен одну тысячу украинских военнопленных, передает RT. Отмечается, что вместо исключенных из обмена лиц украинская сторона могла включить в списки других людей. Причины замены указанных военнопленных на иных лиц не уточняются, подробности о перспективах обмена также не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона предложила провести обмен военнопленными с передачей не менее 1200 человек с обеих сторон. Москва выразила готовность передать большее количество пленных, чем Киев. Около 90 украинских граждан, включая военнопленных и бывших заключенных, оказались на нейтральной территории между Россией и Грузией из-за отсутствия гарантий их приема со стороны Киева.