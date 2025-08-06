  • Новость часаРубио сообщил о возможном заявлении США после визита Уиткоффа в Россию
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    Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».

    8 комментариев
    Алексей Васильев Алексей Васильев Откуда пошла клевета про отсталость России в Крымскую войну

    Мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. В том числе и благодаря технической оснащенности нашей армии.

    26 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему индустриализация Америки обречена

    Трамповская индустриализация стала попыткой вернуть Америку в 1950-е, игнорируя реалии XXI века. Инфляция и сверхпотребление – не временные трудности, а системные болезни.

    6 комментариев
    6 августа 2025, 19:55 • Новости дня

    Киев вычеркнул из списков для обмена тысячу военнопленных ВСУ

    RT: Власти Украины отказались обменивать тысячу пленных ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киевские власти исключили тысячу украинских военнопленных из обменных списков, заменив их на других лиц, что может повлиять на процесс обмена.

    Киевский режим вычеркнул из списков на обмен одну тысячу украинских военнопленных, передает RT. Отмечается, что вместо исключенных из обмена лиц украинская сторона могла включить в списки других людей. Причины замены указанных военнопленных на иных лиц не уточняются, подробности о перспективах обмена также не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона предложила провести обмен военнопленными с передачей не менее 1200 человек с обеих сторон. Москва выразила готовность передать большее количество пленных, чем Киев. Около 90 украинских граждан, включая военнопленных и бывших заключенных, оказались на нейтральной территории между Россией и Грузией из-за отсутствия гарантий их приема со стороны Киева.

    6 августа 2025, 10:07 • Новости дня
    CI: Российский спецназ захватил британских диверсантов под Очаковом
    CI: Российский спецназ захватил британских диверсантов под Очаковом
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские спецслужбы провели операцию в районе Очакова в Николаевской области, в ходе которой были захвачены несколько офицеров НАТО из Британии, сообщает аналитик Core Insights Хэл Тернер.

    Аналитик Core Insights Хэл Тернер сообщил, что среди задержанных числятся подполковник Ричард Кэрролл, полковник Эдвард Блейк и сотрудник разведки МИ-6, указанный просто как «сотрудник разведки», передает канал 360.

    Тернер пишет, что спецназ России высадился с кораблей, проник в командный центр ВСУ и задержал британских военных, координировавших запуск ракет и беспилотников по российским войскам и гражданским объектам. Операция заняла 15 минут, после чего, по словам Тернера, отношения между Москвой и Лондоном резко обострились.

    Он отметил, что МИД Великобритании попытался объяснить присутствие военных «туристическими целями», заявив, что задержанные якобы интересовались местами боев Второй мировой войны. Однако, по версии Core Insights, у них были обнаружены карты стратегических российских объектов, секретные инструкции и зашифрованные данные по взаимодействию с украинскими операторами беспилотников, а также записи разговоров с британским Генштабом, но «никаких книг по истории» при них не оказалось.

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов, по данным издания, якобы заявил Лондону, что британские военные обмену не подлежат, на их возвращение рассчитывать не стоит.

    Британия официально не признала военную миссию своих офицеров на Украине, лишь позже указав на их «случайное» присутствие.

    Ранее наемники из Британии пытались провести высадку на Тендровской косе в Херсонской области, но были отброшены.

    Служба внешней разведки России сообщила, что британские спецслужбы разрабатывают два сценария диверсий с целью провоцирования масштабной экологической катастрофы в международных водах.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Лондон планировал военную провокацию на Балтике.

    Эксперты объяснили, зачем Британия вместе с Украиной затеяли нефтяную катастрофу.

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    6 августа 2025, 11:44 • Новости дня
    В Польше сообщили о массовых ударах Су-57 с новым оружием по ВСУ

    Interia: Российские Су-57 с новым оружием стали активнее использовать в зоне СВО

    В Польше сообщили о массовых ударах Су-57 с новым оружием по ВСУ
    @ JAGADEESH NV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зафиксировано усиление атак по ВСУ с применением истребителей Су-57, которые используют современное оружие, трудное для обнаружения и перехвата, сообщает Interia.

    Польское издание Interia сообщило, что российские военные стали чаще применять новейшие истребители Су-57 для ударов по позициям украинских войск, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что украинская армия отмечает значительный рост масштабности и частоты атак с использованием этих самолетов.

    Отмечается, что Су-57 применяют современное вооружение, против которого украинским военным трудно организовать эффективную защиту.

    В мае представитель «Рособоронэкспорта» сообщил, что в Су-57 внедрена система искусственного интеллекта, позволяющая ей выступать в роли электронного второго пилота.

    Ранее журнал Military Watch Magazine (MWM) заявил, что Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету.

    В Италии отметили, что российский Су-57 с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить американская техника.

    «Рособоронэкспорт» планирует представить новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

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    6 августа 2025, 19:47 • Видео
    Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

    На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

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    6 августа 2025, 06:57 • Новости дня
    ВСУ попытались большими силами атаковать в районе Юнаковки
    ВСУ попытались большими силами атаковать в районе Юнаковки
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» отразила атаку вооруженных сил Украины, которую ВСУ предприняли большими силами с использованием бронетехники в районе Юнаковки на Сумском направлении.

    Российские военные отбили атаку и продолжили продвижение, увеличив контроль за территорией более чем на 400 м, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    За сутки на этом участке фронта было отражено десять контратак ВСУ в районах Новоконстантиновки, Степного и Яблоновки. Российские военные уничтожили несколько западных бронемашин ВСУ.

    После неудачной попытки вернуть утраченные позиции украинские силы сосредоточились на восполнении потерь среди своих штурмовых подразделений.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта российская разведка обнаружила выдвижение САУ ВСУ – огневое поражение уничтожило установку на подходе.

    На Харьковском направлении «Северяне» продолжают бои за расширение плацдарма на левом берегу Волчьей и в лесах у Синельниково, где продвижение составило более 700 м. Также на западной окраине Волчанска российские силы продвинулись на 1,2 тыс. м. Критическое положение сложилось для украинских подразделений на востоке Волчанска в районе Тихого – здесь несколько групп ВСУ могут попасть в окружение.

    На участке Меловое-Хатнее украинские войска пытались вернуть позиции, используя разведывательные БПЛА и небольшие группы бойцов, но по ним ведет огонь российская артиллерия и FPV-дроны.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне «Северяне» заявили о затишье ВСУ на Сумском, Теткинском и Глушковском участках фронта.

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    6 августа 2025, 12:50 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины
    ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

    Кроме того, удары наносились по складам беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты семь управляемых авиабомб и 244 БПЛА.

    Кроме того, силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 74 970 беспилотников, 625 ЗРК, 24 464 танка и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 180 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.

    Днем ранее ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому.

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов по ВПК и военным аэродромам Украины.

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    6 августа 2025, 14:32 • Новости дня
    Власти Днепропетровска захотели пересмотреть дату основания города

    Мэрия Днепропетровска инициировала смену официальной даты основания города

    Власти Днепропетровска захотели пересмотреть дату основания города
    @ Андрей Иглов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Днепропетровске (украинское название – Днепр) создана рабочая группа, которой поручено выбрать новую дату основания города вместо 1776 года, связанного с Екатериной II, заявил заместитель мэра города Андрей Денисенко.

    Заместитель мэра Днепропетровска Андрей Денисенко на заседании рабочей группы заявил, что город был основан не в 1776 году по указу российской императрицы Екатерины II, а раньше. По его словам, существование казацкой агломерации с XVI века доказывает наличие «города трех переправ» задолго до официальной даты, передает ТАСС.

    Денисенко подчеркнул, что прежняя дата основания города, связанная с Екатериной II, является результатом «десятилетий колониальной пропаганды». Он призвал определить новую дату, которая «будет соответствовать научной истине». Конкретная дата пока не называется.

    Для изменения официальной даты необходимо получить решение городского совета. Денисенко отметил, что пересмотр возможен только после принятия соответствующего административного акта.

    Исторически Днепропетровск был основан как Екатеринослав в 1776 году, затем переименован в советский период. В 2016 году город украинскими властями стал называться Днепром в рамках политики «декоммунизации».

    Ранее депутат Верховной рады Ирина Констанкевич заявила, что на Украине требуется переименовать свыше 700 населенных пунктов по закону о деколонизации.

    Мэр Одессы Геннадий Труханов сказал по-русски, что Одесса не является русским городом.

    Эксперт Лариса Шеслер назвала «дерусификацию» украинских населенных пунктов плевком в лицо народу.

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    6 августа 2025, 14:14 • Новости дня
    МИД КНР заявил о решающем этапе переговоров Москвы и Киева

    Глава МИД КНР Ван И заявил о решающей фазе переговоров Москвы и Киева

    МИД КНР заявил о решающем этапе переговоров Москвы и Киева
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Процесс мирного урегулирования кризиса на Украине вступает в решающий этап, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

    Министр иностранных дел КНР Ван И сделал заявление о важном этапе в урегулировании украинского кризиса, передает РИА «Новости».

    По его словам, старт переговоров Москвы и Киева стал значительным шагом вперед в процессе мирного диалога.

    По его словам, в настоящее время процесс урегулирования кризиса вступает в решающий этап.

    Ранее Ван И заявил о намерении Пекина вместе с Бразилией продвигать инициативу прекращения огня и поиска политического решения ситуации на Украине.

    Президент России Владимир Путин отметил, что возвращение сотен граждан на Родину стало ключевым результатом прямых переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.

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    5 августа 2025, 21:11 • Новости дня
    Сырский назвал три проблемных участка фронта для ВСУ

    Сырский признал тяжелое положение ВСУ на трех участках фронта

    Сырский назвал три проблемных участка фронта для ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ходе совещания, где обсуждались итоги деятельности украинской армии за июль, признал тяжелое положение на трех направлениях фронта на Украине.

    По его словам, «самая сложная ситуация – на Покровском, ДДобропольском, Новопавловском направлениях», передает ТАСС.

    Покровское направление располагается под Красноармейском в Донецкой народной республике, Добропольское находится на северо-западе ДНР, а Новопавловское охватывает запад ДНР и восток Днепропетровской области.

    Ранее Сырский распорядился изменить систему обучения военных, максимально перевести учебный процесс под землю после ракетных ударов по центру подготовки военных ВСУ. Владимир Зеленский сообщал, что группы российских военных прорываются в центр Красноармейска.

    В воскресенье российские военные установили контроль над трассой, идущей между Красноармейском (Покровск – укр. название) и Константиновкой в ДНР.

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    6 августа 2025, 13:12 • Новости дня
    Президент Польши Навроцкий проигнорировал Украину в инаугурационной речи
    Президент Польши Навроцкий проигнорировал Украину в инаугурационной речи
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кароль Навроцкий, вступивший в должность президента Польши, в своей инаугурационной речи заявил о приоритетах суверенитета страны и усиления восточного фланга НАТО, не упомянув Украину.

    В ходе инаугурационной речи перед Национальным собранием, Кароль Навроцкий, вступивший в должность президента Польши, ни разу не упомянул Украину, передает ТАСС.

    В разделе выступления, посвященном вопросам внешней политики, Навроцкий акцентировал внимание на необходимости более самостоятельной позиции Варшавы в Европейском союзе.

    Президент заявил: «Я буду поддерживать отношения внутри ЕС, но никогда не соглашусь с тем, чтобы ЕС забирал у Польши полномочия. Я буду голосом граждан, которые хотят суверенитета». Он также сообщил о намерении работать над усилением восточного фланга НАТО и выразил надежду, что «Бухарестская девятка» сможет расшириться за счет скандинавских стран.

    Навроцкий подчеркнул, что поляки ответственны за создание восточного фланга НАТО, и это станет одним из главных направлений его президентства. По его словам, он стремится сделать польскую армию ведущей силой в ЕС, а также усилить связи Польши с США.

    СМИ отмечают, что Кароль Навроцкий занимает жесткую позицию по отношению к Украине, Германии и ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша назвала украинских националистов палачами за участие в Волынской резне.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее проявил неосведомленность о трагедии при общении с экс-президентом Польши Анджеем Дудой. Власти Украины разрешили Польше продолжить поиски массовых захоронений жертв Волынской резни.

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    6 августа 2025, 00:46 • Новости дня
    Трамп объявил о переговорах России и США в среду
    Трамп объявил о переговорах России и США в среду
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США в среду проведут встречу, сообщил глава американского государства Дональд Трамп, пояснив, что после переговоров примет решение по вопросу возможного усиления санкций против Москвы.

    Комментируя возможность усиления санкций, Трамп заявил: «Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение», – передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также прокомментировал возможность введения 100% пошлин на товары из всех стран, покупающих российские энергоносители, отметив, что «никогда не устанавливал процент».

    Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Индии о том, что США импортируют из России уран и удобрения, Трамп отметил, что ему об этом «ничего не известно» и он «должен проверить» этот вопрос.

    Reuters со ссылкой на источник сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф «будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сократили срок действия ультиматума, по которому Россия должна согласиться на перемирие на Украине. Москва отвергла ультиматум США. Соединенные Штаты угрожают ключевым торговым партнерам России и планируют ввести санкции против Китая, Индии и Бразилии.

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    6 августа 2025, 07:36 • Новости дня
    Певцу с Украины Максу Барских пригрозили запретом на въезд в Россию
    Певцу с Украины Максу Барских пригрозили запретом на въезд в Россию
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский певец Макс Барских (Николай Бортник) может столкнуться с отказом во въезде на территорию России, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Для запрета въезда Барских на российскую территорию есть основания, сказал собеседник РИА «Новости».

    Макс Барских – известный украинский артист, автор песен «Туманы», «Неверная», «Неземная» и «Моя любовь». Его карьера началась с участия в шоу «Фабрика звезд-2» в 2008 году, а в 2010 году он получил премию MTV Europe Music Awards как лучший украинский артист.

    В 2022 году Барских выступил с призывом выходить на митинги против спецоперации России на Украине. Также в одном из видео он запретил исполнять на территории России свою музыку.

    В том же году он опубликовал в сети видео в военной форме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинской певице Светлане Лободе могут отказать в разрешении на въезд на российскую территорию.

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    6 августа 2025, 08:11 • Новости дня
    На Украине суд запретил строить мемориальное военное кладбище под Киевом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение суда поставило точку в споре вокруг мемориального кладбища в Киевской области, участок него признали непригодным из-за высокого уровня грунтовых вод, пишут украинские СМИ.

    Суд на Украине запретил строительство Национального военного мемориального кладбища возле села Мархалевка под Киевом, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    Шестой апелляционный административный суд признал незаконным выделение участка под кладбище, указав на несоответствие санитарным нормам из-за высокого уровня грунтовых вод.

    Местные власти и жители села активно выступали против строительства, заявляя, что подобное кладбище нанесет вред экологии региона. Власти называли инициативу «экоцидом» и требовали пересмотра места размещения захоронений.

    В октябре сообщалось, что на территории Запорожской области растет количество кладбищ для захоронения погибших украинских военнослужащих, уже более 16 тыс. военных были похоронены в этом регионе.

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    6 августа 2025, 16:44 • Новости дня
    Украинский кабмин одобрил денонсацию восьми соглашений с Россией и Белоруссией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Украины поддержало законопроект о выходе из ряда соглашений с Россией, Белоруссией и странами СНГ, включая договоренности по энергетике и торговле.

    Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, передает ТАСС.

    В список вошли соглашение между Украиной и Россией о взаимном зачете задолженности за поставленные энергетические ресурсы и расщепляемые материалы от 1997 года, соглашение об условиях резервных поставок и оплаты российского газа на Украину от 2001 года, а также кредитное соглашение для достройки украинских АЭС от 2002 года.

    Также прекращается действие протокола между украинским и белорусским правительствами о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли от 2004 года.

    Из договоров в рамках СНГ Украина выходит из соглашения о сотрудничестве в изучении минерально-сырьевых ресурсов от 1997 года, о мерах по предотвращению использования ложных товарных знаков от 1999 года, о передаче образцов наркотических средств и их прекурсоров от 2011 года, а также из соглашения о поддержке развития производственной кооперации от 1993 года.

    Ранее Украина разорвала соглашение с Россией о взаимопомощи по вопросам таможни. До этого Украина вышла из соглашения СНГ о лечении психических расстройств.

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    6 августа 2025, 00:19 • Новости дня
    Трамп заявил о желании вывести США из украинского конфликта
    Трамп заявил о желании вывести США из украинского конфликта
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за кризис на Украине несет администрация Джо Байдена, заявил глава американского государства Дональд Трамп, выразив намерение «вытащить» США из украинского конфликта.

    «Это война Байдена, не моя. Я здесь, чтобы вытащить нас из нее», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что его администрация прилагает значительные усилия, чтобы «вытащить» США из данного конфликта. Трамп добавил, что рассчитывает на скорое разрешение ситуации вокруг Украины. По словам президента, он «остановил много войн» и продолжает предпринимать шаги к окончанию украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сократили срок действия ультиматума, по которому Россия должна согласиться на перемирие на Украине. Москва отвергла ультиматум США. Соединенные Штаты угрожают ключевым торговым партнерам России и планируют ввести санкции против Китая, Индии и Бразилии.

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    6 августа 2025, 04:04 • Новости дня
    SZ отметила жесткую позицию Навроцкого против Германии, ЕС и Украины

    Suddeutsche Zeitung: Навроцкий занял жесткую позицию против Киева, Берлина и ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент Польши Кароль Навроцкий занимает жесткую позицию по отношению к Украине, Германии и ЕС, пишет Suddeutsche Zeitung.

    Как отмечает Suddeutsche Zeitung, Навроцкий поддерживает курс на национальные интересы страны и отвергает миграционный пакт ЕС, который считает «немецким» проектом, передает ТАСС.

    Навроцкий требует от Украины признания военных преступлений времен Второй мировой войны, в том числе массовых убийств поляков во время Волынской резни. По мнению издания, «Германии с этим президентом тоже не нужно готовиться к добрососедству».

    Навроцкий заявил, что не потерпит навязывания польской стороне решений, угрожающих безопасности граждан. Он занимает более правую позицию по сравнению с предшественником Анджеем Дудой и известен своим грубоватым поведением, пишет Suddeutsche Zeitung. Газета подчеркивает, что новый президент делится негативным мнением о Еврокомиссии с президентом США, которого он уже посетил во время предвыборной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Навроцкий потребовал от Владимира Зеленского изменить позицию Киева по вопросам совместной истории. Сообщается, что Навроцкий провел жесткий разговор с Зеленским.

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    5 августа 2025, 23:19 • Новости дня
    Суд Киева запланировал слушание дела против Жириновского

    Шевченковский райсуд Киева назначил слушание дела против Жириновского

    Суд Киева запланировал слушание дела против Жириновского
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Шевченковском районном суде Киева на 15 августа запланировано судебное заседание по делу против покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, свидетельствуют данные расписания заседаний суда.

    Жириновский, а также депутат Госдумы Алексей Диденко и министр спорта России Михаил Дегтярев обвиняются на Украине в рамках дела в «финансировании терроризма», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опубликовал предсказание Жириновского 2017 года о возрождении нацизма на Украине и возможной обеспокоенности Европы. Жириновский умер в феврале 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

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    В августе состоится первый полет полностью импортозамещенного самолета МС-21, самого популярного в мире типа лайнера. Это совсем не то, что ожидал Запад, когда вводил санкции против проекта – задолго до 2022 года. Такой полет станет символом независимости России от двух мировых авиационных гигантов – Boeing и Airbus. Подробности

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    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

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    Смогут ли ядерные испытания «отрезвить» Запад

    Дискуссии о возобновлении ядерных испытаний возникают по всему миру. Сторонники этой идеи есть как на Западе, так и в России. Главным аргументом «за», как правило, служит необходимость донесения до политиков мысли об опасности стратегической эскалации. Однако эксперты отмечают, что данный шаг будет иметь и негативные последствия – например, расшатывание принципов взаимного сдерживания. Подробности

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    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Назван главный козырь Китая

      Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    • США против Индии: кто кого?

      Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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