Источник сообщил об отсутствии офицеров среди необменянных ВСУ пленных

Среди пленных, которых отказался обменивать Киев, не оказалось офицеров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Среди одной тысячи пленных, которых Киев отказался включать в списки для обмена, нет ни одного офицера, передает ТАСС. Источник агентства в военно-дипломатических кругах сообщил, что примерно 70% из них – это солдаты, рядовые и матросы, а более 140 человек – мобилизованные.

Ранее руководитель российской переговорной группы Владимир Мединский отмечал, что из-за отказа Киева от одной тысячи пленных процесс второго этапа обмена шел крайне сложно, а третий этап до сих пор не стартовал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев исключил 1 тыс. военнослужащих ВСУ из списков для обмена. Позднее Владимир Мединский подтвердил отказ киевских властей от обмена 1 тыс. своих военнопленных.