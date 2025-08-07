Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия – недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».0 комментариев
Источник сообщил об отсутствии офицеров среди необменянных ВСУ пленных
Среди пленных, которых отказался обменивать Киев, не оказалось офицеров
Среди тысячи пленных, которых Киев вычеркнул из списков на обмен, нет ни одного офицера, большинство из них – солдаты и матросы, сообщил источник в военно-дипломатических кругах.
Среди одной тысячи пленных, которых Киев отказался включать в списки для обмена, нет ни одного офицера, передает ТАСС. Источник агентства в военно-дипломатических кругах сообщил, что примерно 70% из них – это солдаты, рядовые и матросы, а более 140 человек – мобилизованные.
Ранее руководитель российской переговорной группы Владимир Мединский отмечал, что из-за отказа Киева от одной тысячи пленных процесс второго этапа обмена шел крайне сложно, а третий этап до сих пор не стартовал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев исключил 1 тыс. военнослужащих ВСУ из списков для обмена. Позднее Владимир Мединский подтвердил отказ киевских властей от обмена 1 тыс. своих военнопленных.