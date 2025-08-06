ВВС Новой Зеландии спасли американцев на антарктической станции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сложную медицинскую эвакуацию осуществили военно-воздушные силы Новой Зеландии, передает РИА «Новости».

Экипаж самолета C-130J «Геркулес» вылетел ночью с базы в Крайстчерче после долгого ожидания подходящей погоды в Антарктиде. Трое сотрудников американской станции «Мак-Мердо» нуждались в срочной медицинской помощи, которую не могли получить на месте.

Основная часть почти 20-часовой миссии прошла в полной темноте и экстремальных погодных условиях без альтернативных аэродромов на маршруте. Посадка и взлет осуществлялись с ледовой полосы, заправка самолета проводилась с работающими двигателями из-за сильных морозов. Медицинскую помощь эвакуированным оказывали военные медики прямо на борту.

Временный поверенный в делах США в Новой Зеландии высоко оценила работу экипажа, назвав действия ВВС дерзкими, опасными и невероятно мужественными. Командующий авиагруппой ВВС Энди Скотт отметил, что посадка крупного четырехмоторного самолета ночью на ледяную площадку стала серьезным испытанием для всего экипажа.

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