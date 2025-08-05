Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.9 комментариев
Ученые КНР создали мозгоподобный компьютер с миллиардами нейронов
Китайские исследователи представили компьютер Darwin Monkey с 2 млрд нейронов
В Китае разработали вычислительную систему на базе 960 нейроморфных чипов, способную моделировать мозг макаки благодаря двум миллиардам искусственных нейронов.
Чжэцзянский университет в Китае представил первый в мире мозгоподобный компьютер нового поколения, основанный на специализированном нейроморфном чипе, сообщает РИА «Новости». Система Darwin Monkey, также известная под китайским названием «Укун», содержит более 2 млрд искусственных нейронов.
Разработчики отметили, что в основе устройства заложено 960 чипов Darwin III, созданных по принципу работы головного мозга. Такое количество нейронов приблизило вычислительную систему к уровню мозга макаки, что, по словам ученых, делает Darwin Monkey уникальным в мире искусственного интеллекта.
«Это первый в мире компьютер, созданный по принципу работы мозга, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем 2 млрд нейронов», – говорится в заявлении лаборатории мозгоподобного интеллекта университета.
Используя ресурсы системы, ученым удалось провести моделирование работы мозга живых организмов с разным числом нейронов, включая нематод, рыбок данио-рерио, мышей и макак. По мнению разработчиков, новая платформа откроет возможности для изучения мозга и снизит зависимость от экспериментов на животных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае представили робота, который с высокой точностью вживляет гибкие микроэлектроды в мозг животных для развития интерфейса мозг-компьютер. Алгоритм, разработанный учеными из Университета МГУ-ППИ, ускорил графические процессоры Nvidia в 800 раз, что позволяет решать сложные задачи в аэрокосмической и военной области на недорогих чипах.