Володин анонсировал введение дифференцированной семейной ипотеки в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, дифференцированная процентная ставка семейной ипотеки в зависимости от среднего уровня доходов в российских регионах может быть введена в ближайшее время, передает ТАСС. Володин отметил, что сейчас ставка по ипотеке одинакова во всех регионах, несмотря на разницу в заработках.

Володин заявил: «Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке: в Москве должна быть одна, а в Саратове она должна быть соразмерно средней зарплате в Саратовской области. Тогда будет социальная справедливость».

Он уточнил, что сегодня ставка по ипотеке одинакова и в Москве, и в Саратове, хотя зарплата в столице в 2,5 раза выше. Володин добавил, что президент поддержал такую инициативу, а сейчас этот вопрос находится на обсуждении в правительстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Голикова заявила о пересмотре программы семейной ипотеки. В Министерстве финансов опровергли ужесточение требований к семейной ипотеке.

Между тем в Общественной палате предлагали выделять бесплатное жилье многодетным семьям.