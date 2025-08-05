Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.5 комментариев
Володин анонсировал введение дифференцированной семейной ипотеки в России
Семейные ипотечные кредиты в России могут получить дифференцированную процентную ставку, учитывающую уровень доходов жителей конкретных регионов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, дифференцированная процентная ставка семейной ипотеки в зависимости от среднего уровня доходов в российских регионах может быть введена в ближайшее время, передает ТАСС. Володин отметил, что сейчас ставка по ипотеке одинакова во всех регионах, несмотря на разницу в заработках.
Володин заявил: «Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке: в Москве должна быть одна, а в Саратове она должна быть соразмерно средней зарплате в Саратовской области. Тогда будет социальная справедливость».
Он уточнил, что сегодня ставка по ипотеке одинакова и в Москве, и в Саратове, хотя зарплата в столице в 2,5 раза выше. Володин добавил, что президент поддержал такую инициативу, а сейчас этот вопрос находится на обсуждении в правительстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Голикова заявила о пересмотре программы семейной ипотеки. В Министерстве финансов опровергли ужесточение требований к семейной ипотеке.
Между тем в Общественной палате предлагали выделять бесплатное жилье многодетным семьям.