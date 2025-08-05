Власти Пекина эвакуировали более 82 тыс. человек из-за ливней

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Китая переместили более 82 тыс. человек из Пекина в безопасные районы из-за сильных дождей, передает РИА «Новости». По состоянию на 21.00 понедельника, по местному времени, были эвакуированы жители разных районов города.

Агентство уточняет, что из-за непогоды приостановили работу на более чем 3,2 тыс. строительных площадок. В понедельник метеослужба КНР объявила в городе высший, красный уровень опасности из-за ливней. Дождь начался около 18.00 и продолжался до утра вторника.

В начале прошлой недели в Пекине также фиксировалось сильнейшее наводнение, тогда более 80 тыс. человек переселяли в безопасные места, сообщается в публикации. Тогда число погибших из-за стихии достигло 44 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Пекина эвакуировали более 3 тыс. человек из-за ливней. В Китае из-за наводнения эвакуировали более 80 тыс. человек. В стране произошло обрушение моста во время стихии, что привело к многочисленным жертвам.