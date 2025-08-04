Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.0 комментариев
Казахстан поставил в Венгрию первую партию нефти
Казахстан направил первую партию нефти в Венгрию через Хорватию
Казахстанская компания «Казмунайгаз» (КМГ) впервые осуществила поставку 85 тыс. тонн нефти на венгерский НПЗ через порт в Хорватии, сообщили в КМГ.
Первая партия казахстанской нефти в объеме 85 тысяч тонн была отправлена компанией «Казмунайгаз» в Венгрию, передает ТАСС.
Поставки происходят в рамках стратегического расширения сотрудничества между «Казмунайгаз» и венгерской MOL Group.
Морская транспортировка нефти из российского порта Новороссийск до хорватского порта Омишаль была выполнена национальным перевозчиком «Казмортрансфлот» на танкере Alatau, сообщили в компании. Дальнейшая транспортировка от порта в Хорватии до конечного пункта – нефтеперерабатывающего завода Сазхаломбатта – будет произведена по Адриатическому нефтепроводу, которым управляет хорватская компания JANAF.
Ранее в казахстанском Минэнерго заявляли о возможности поставок нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба». В 2025 году Казахстан должен был начать тестовые поставки нефти в Венгрию по договоренности, достигнутой профильными министрами двух стран.
В феврале Казахстан договорился о тестовых поставках нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба».
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