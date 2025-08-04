Казахстан поставил в Венгрию первую партию нефти

Казахстан направил первую партию нефти в Венгрию через Хорватию

Tекст: Вера Басилая

Первая партия казахстанской нефти в объеме 85 тысяч тонн была отправлена компанией «Казмунайгаз» в Венгрию, передает ТАСС.

Поставки происходят в рамках стратегического расширения сотрудничества между «Казмунайгаз» и венгерской MOL Group.

Морская транспортировка нефти из российского порта Новороссийск до хорватского порта Омишаль была выполнена национальным перевозчиком «Казмортрансфлот» на танкере Alatau, сообщили в компании. Дальнейшая транспортировка от порта в Хорватии до конечного пункта – нефтеперерабатывающего завода Сазхаломбатта – будет произведена по Адриатическому нефтепроводу, которым управляет хорватская компания JANAF.

Ранее в казахстанском Минэнерго заявляли о возможности поставок нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба». В 2025 году Казахстан должен был начать тестовые поставки нефти в Венгрию по договоренности, достигнутой профильными министрами двух стран.

В феврале Казахстан договорился о тестовых поставках нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба».

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