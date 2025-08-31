Партия FvD в Нидерландах предложила прекратить военную помощь Украине

Tекст: Дарья Григоренко

В документе говорится: «Нидерланды выберут нейтральную позицию в международной политике по модели Швейцарии. Мы отменим санкции, наносящие ущерб нашей экономике или интересам, и прекратим всю военную и финансовую поддержку Украины». По мнению партии, такой шаг позволит стране сэкономить миллиарды евро, передает РИА «Новости».

FvD подчеркивает, что сокращенные расходы можно будет направить на укрепление национальной безопасности и повышение благосостояния жителей Нидерландов. Партия также критикует участие в международных конфликтах и настаивает на приоритете внутренних интересов.

Ранее главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга поддержали усиление военной помощи Киеву, включая поставку истребителей F-16 и продвижение страны в НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Нидерландов объявило о переброске двух зенитных ракетных комплексов Patriot и примерно 300 военнослужащих в Польшу с первого декабря. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что Европейский союз продолжит оказывать поддержку Украине и разрабатывать новые санкции против России.