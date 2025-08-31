Пожар на складе в Балашихе охватил 4 тыс. квадратных метров

Tекст: Дарья Григоренко

По предварительным данным ведомства, на данный момент информации о пострадавших нет. Спасатели отмечают, что тушение пожара осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения, передает РИА «Новости».

К ликвидации возгорания привлечены более 80 сотрудников МЧС и 30 единиц техники. Работы по тушению продолжаются, ситуация находится под контролем экстренных служб.

Напомним, накануне на рынке Волгограда начался пожар. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Позже сообщалось, что площадь пожара на рынке Волгограда достигла 3 тыс. метров