Путин подписал закон об особом статусе Российского Красного Креста
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О Российском Красном Кресте», закрепив правовую основу для старейшей гуманитарной организации страны.
Закон, ранее единогласно принятый Госдумой 9 декабря и одобренный Советом Федерации 10 декабря, окончательно закрепляет особый статус Российского Красного Креста (РКК) как единственного Национального Общества Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца на территории России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Документ четко определяет цели, задачи, принципы работы, права и обязанности организации, а также ее взаимодействие с государственными органами. Таким образом, Российский Красный Крест стал единственной общественной организацией в стране, чья деятельность регулируется отдельным федеральным законом. Это создает устойчивую и прозрачную правовую базу для ее дальнейшей гуманитарной работы.
Председатель РКК Павел Савчук назвал подписание закона историческим, долгожданным и судьбоносным событием не только для организации, но и для всего гуманитарного сектора. Он отметил, что документ стал итогом многолетней работы. Благодаря прочному правовому фундаменту Российский Красный Крест получит новые возможности для более масштабной и эффективной работы. Савчук выразил благодарность президенту, Федеральному Собранию, правительству и всем, кто поддерживал этот процесс.
Необходимость отдельного федерального закона для РКК обсуждалась более 20 лет. До этого деятельность организации регулировалась лишь отдельными нормами в разных правовых актах, что не отражало в полной мере ее особую роль и мандат в рамках Международного Движения.
Государственная поддержка РКК имеет давнюю историю. Еще в 1996 году президент Борис Ельцин подписал Указ «О государственной поддержке Российского общества Красного Креста», который действует до сих пор. Указ обязывал государство обеспечивать ежегодный взнос в Международную Федерацию, а также признавал необходимость поддерживать социальные и благотворительные программы РКК.
Попытки создать комплексную правовую базу предпринимались с конца 1990-х годов, но все законопроекты оставались неподписанными. Новый импульс процесс получил в 2021 году на фоне масштабных внутренних преобразований в РКК и существенного роста объемов гуманитарной помощи.