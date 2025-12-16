  • Новость часаВерховный суд направил спор о квартире Долиной на новое рассмотрение
    Европа собралась получить Украину под предлогом гарантий Киеву
    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»
    Минобороны показало кадры «уничтоженной Украиной» подлодки
    Патриарх Кирилл заявил о тревоге из-за использования ИИ в проповедях
    Суд признал спорную квартиру Долиной собственностью Лурье
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
    ВМФ получил 19 кораблей и три подлодки с начала года
    Глава РАН допустил существование жизни в атмосфере Венеры
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    10 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    0 комментариев
    16 декабря 2025, 18:09 • Новости дня

    Военкор сообщил о переходе боев за Гуляйполе на западный берег реки Гайчур

    Военкор Разин сообщил о переходе боев за Гуляйполе на западный берег реки Гайчур

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сражения за Гуляйполе перемещаются на западный берег реки Гайчур, где российские силы успешно форсировали водную преграду и берут под контроль новые рубежи, сообщил военный корреспондент Владимир Разин.

    Бои за Гуляйполе переходят на западный берег реки Гайчур, который считается значимой естественной преградой, сообщает «Россия 24». Об этом рассказал военный корреспондент Владимир Разин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    По словам Разина, российским войскам удалось форсировать реку Гайчур в нескольких местах. Он отметил: «Соответственно, бои переходят на западный берег реки, который для противника также является очень важной и естественной преградой для нас. Но с нашим продвижением все меньше естественных преград становится на стороне противника. Мы, соответственно, забираем контроль над рекой Гайчур и двигаемся дальше к уже второй и третьей линии обороны противника на этом направлении».

    Он также добавил, что по самому Гуляйполю и его западным окраинам, где расположены командные пункты противника, регулярно работают российские самолеты. По данным военкора, продвижение ВС России ведет к постепенному контролю не только над рекой, но и над населенными пунктами в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о штурме Гуляйполя и освобождении ряда населенных пунктов, включая Кучеровку и Куриловку, российскими военными.

    Украинские военные возле Гуляйполя в Запорожской области сдаются в плен ВС России, испугавшись своих заградотрядов, которые стреляют по ним при попытке покинуть позиции.

    Гуляйполе, ведущие в него дороги и прилегающие территории находятся под полным огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки «Восток».

    15 декабря 2025, 22:34 • Новости дня
    Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки

    Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» подлодки России

    Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Распространенная спецслужбами Украины информация о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской российской подлодки не соответствует действительности, заявил начальник пресс-службы флота капитан 1-го ранга Алексей Рулев.

    По словам Рулева, попытка ВСУ устроить диверсию при помощи БЭК провалилась, информация, распространённая спецслужбами Украины, о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской одной из российских подводных лодок, являются фейком, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны России.

    Рулев подчеркнул, что ни одна подлодка или корабль Черноморского Флота, дислоцированные в бухте Новороссийской, а также их экипажи, не пострадали, несут службу в штатном режиме.

    Ранее украинские СМИ распространили ложные сведения о якобы контроле ВСУ над тремя населенными пунктами под Купянском, а также над микрорайоном «Юбилейный» в самом городе.

    Комментарии (25)
    16 декабря 2025, 12:18 • Новости дня
    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»

    Политолог Ткаченко: Европейцы озвучили идею о «многонациональных силах Украины» для срыва переговоров

    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»
    @ Lisi Niesner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реализация задумки с «многонациональными силами Украины» означает, что Украина будет оккупирована европейцами со всеми вытекающими последствиями, сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал идею лидеров ЕС создать «многонациональные силы» и при поддержке США «обеспечивать безопасность Украины в воздухе и на море».

    «Очередная идея европейских лидеров – своего рода политическое спойлерство. Дело в том, что они по-прежнему не могут найти себе места за столом переговоров. Но их цель – вовсе не разрешение кризиса, а затягивание конфликта и срыв урегулирования. Представители ЕС стремятся сместить фокус с предметного обсуждения мира к нереализуемому предложению», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Вместе с тем, инициатива по созданию «многонациональных сил Украины» вызывает неприятие даже у США, но не у украинского руководства, которое согласно, чтобы их «прибрали к рукам» европейцы, указал собеседник. «Реализация европейской задумки означает, что Украина фактически будет оккупирована со всеми вытекающими последствиями», – акцентировал эксперт.

    Для России же – как бы европейские контингенты не назывались: будь то «многонациональные силы Украины» или «голубые каски» – суть не меняется, добавил политолог. В заключении Ткаченко напомнил заявления Владимира Путина и российского МИД о недопустимости присутствия иностранных военных на территории Украины.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Константин Бондаренко. По его мнению, заявление лидеров европейских государств свидетельствует, что Европа и далее выступает за срыв переговоров и продолжение конфликта.

    «Пункты о необходимости сохранения 800-тысячной украинской армии при условии направления на Украину «добровольцев» из «коалиции желающих» значат размещение у границ России крупного военного контингента государств НАТО. Это, по сути создание военных баз, причем без статуса таковых, а в условиях нагнетания милитаристских настроений в самой Европе – создание плацдарма для возобновления боевых действий в недалеком будущем», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Легко спрогнозировать, что на это условие Россия не согласится. Будет очень странным, если на такой шаг согласятся США. То есть, имеем дело с фактическим саботажем европейскими политиками переговорного процесса – при заявлениях о том, что они «приветствуют прогресс в переговорах», – резюмировал эксперт.

    Ранее европейские союзники Украины призвали создать «многонациональные силы» для обеспечения потенциального мирного соглашения. Об этом говорится в заявлении глав государств и правительств Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, а также премьер-министра Британии и председателей Еврокомиссии и Евросовета, участвовавших в переговорах в Берлине.

    Создание данного формирования предлагается включить в мирные переговоры в качестве пункта гарантий для Украины. По задумке европейских политиков, структуру создадут в рамках «коалиции желающих» и при поддержке США. «Многонациональные силы» будут помогать в «восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины».

    Также лидеры ЕС подтвердили приверженность поддержания численности украинской армии на уровне не ниже 800 тыс. человек в мирное время. В заявлении отмечается, что Киев получит постоянную и значительную помощь в строительстве своих вооруженных сил, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию страны.

    Европейские политики предлагают создать на Украине возглавляемый США механизм мониторинга и верификации режима прекращения огня. Еще одна инициатива – принятие «мер по восстановлению мира и безопасности» в случае будущих конфликтов, среди которых – применение вооруженной силы, разведывательная и логистическая помощь, а также экономические и дипломатические действия.

    Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО. «Это действительно далеко идущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Украине гарантии безопасности», – сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.

    В ходе нее же был задан вопрос о том, будут ли войска НАТО и Евросоюза обеспечивать соблюдение перемирия на Украине. «Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать [перемирие]?», – «оговорилась» переводчица. «Немного, наверное, там были ошибки с переводом. Я думаю, украиноязычные люди поняли, о чем я», – сказал Зеленский, сдерживая смех. Отметим, войска по-английски — troops (произносится как «трупс»).

    Комментарии (10)
    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 06:51 • Новости дня
    Трамп: Украина потеряла территорию
    Трамп: Украина потеряла территорию
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла территорию.

    Отвечая на вопрос о территориальных проблемах в урегулировании украинского конфликта, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже потеряла территорию.

    «Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», - сказал Трамп.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов обсуждать мирное урегулирование на Украине, однако делать прогнозы о сроках завершения конфликта пока невозможно, подчеркнул

    Комментарии (8)
    16 декабря 2025, 10:25 • Новости дня
    Минобороны: Купянск находится под полным контролем ВС России

    Минобороны заявило о полном контроле над Купянском

    Минобороны: Купянск находится под полным контролем ВС России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Купянск полностью контролируется военными России, при этом подразделения группировки «Запад» продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров.

    Все районы города Купянска находятся под контролем находится под контролем 6-й общевойсковой армии, следует из сообщения Шарова в Telegram-канале Минобороны.

    Шаров отметил, что он работает на передовом пункте управления 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии. Он добавил, что подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.

    Ранее Шаров заявил, что ВСУ неоднократно предпринимали попытки проникнуть на окраины Купянска.

    Украинские СМИ распространили ложную информацию о якобы контроле над тремя населенными пунктами и микрорайоном «Юбилейный» в Купянске.

    Комментарии (5)
    16 декабря 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоплатоновку в Харьковской области
    Российские войска освободили Новоплатоновку в Харьковской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили Новоплатоновку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Благодатовки, Подолов, Шийковки, Глушковки, Купянска-Узлового Харьковской области и Краснлого Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 220 военнослужащих и четыре бронемашины. Уничтожены три артиллерийских орудия, станция РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны возле Новой Сечи, Кондратовки и Мирополья Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Першотравневым, Барановкой, Нестерным, Волчанскими Хуторами и Приморским.

    Противник потерял свыше 250 военнослужащих, боевую машину РСЗО «Град», артиллерийское орудие, израильскую радиолокационную станцию RADA, станцию РЭБ и три склада матсредств.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Маяков, Алексеево-Дружковки, Степановки, Славянска, Петровского, Константиновки и Краматорска ДНР.

    При этом противник потерял до 200 военнослужащих, четыре бронемашины, три артиллерийских орудия и пять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжали уничтожение окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный Димитрова и освободили 120 зданий.

    Продолжается зачистка Светлого и Гришино в ДНР от разрозненных формирований ВСУ.

    В районе Родинского отражены две атаки подразделений 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ, пытавшихся вернуть утраченные позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух пехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Светлого, Торецкого, Белицкого, Шевченко ДНР и Новопавловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили свыше 505 военнослужащих, четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, боевая машина РСЗО «Град» и десять артиллерийских орудий.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Андреевки, Великомихайловки Днепропетровской области, Гуляй-Поля и Косовцево Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 295 военнослужащих, два танка, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Песчаное в Днепропетровской области.

    За день до этого они освободили Варваровку в Запорожской области

    Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО.

    Комментарии (4)
    16 декабря 2025, 09:05 • Новости дня
    Украинские военные начали сдаваться в плен «целыми пачками»

    Пленнный ВСУ рассказал о сдаче в плен целыми группами

    Tекст: Вера Басилая

    Взятый в плен у Димитрова в ДНР украинский военнослужащий Александр Беляков заявил, что солдаты ВСУ предпочитают не ходить поодиночке и сдаются группами при первой возможности.

    Украинские военные на красноармейском направлении стараются держаться группами и при первой возможности сдаются в плен, рассказал пленный боец ВСУ Александр Беляков, передает РИА «Новости».

    «Хлопцы целыми пачками сдаются», – сказал Беляков.

    Военнослужащий добавил, что «не очень хорошо» относится к командованию своей 38-й бригады. По его словам, их «закинули тупо просто на мясо, в окружение», и выжить в тех условиях было невозможно.

    Беляков считает, что ему повезло попасть в плен и остаться в живых. Он отметил, что на Украине говорят, будто российские военные – «звери», но на самом деле оказалось «совсем наоборот».

    Ранее пленный заявил о прекращении доставки провизии военным ВСУ в Димитрове.

    В Гуляйполе бойцы ВСУ массово сдались в плен под угрозой заградотрядов.

    До этого под Димитровом группа морпехов ВСУ сдалась в плен.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 21:37 • Новости дня
    В группировке «Запад» заявили о срыве попыток ВСУ прорваться в Купянск

    В группировке «Запад» ВС России заявили о срыве попыток ВСУ прорваться в Купянск

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Запад» осуществляют надежный контроль всех районов освобожденного города Купянска, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров.

    По словам Шарова, все попытки ВСУ просочиться на окраины Купянска пресекаются подразделениями группировки войск «Запад», которая надежно контролирует весь Купянск, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Он отметил, что штурмовые «двоек» ВСУ попасть с юго-запада через городское кладбище на окраины Юбилейного района также не имеют успеха, украинские войска во время подобных попыток атаковать несут значительные потери.

    Ранее украинские СМИ распространили ложные сведения о якобы контроле ВСУ над тремя населенными пунктами под Купянском, а также над микрорайоном «Юбилейный» в самом городе.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска уничтожили украинских диверсантов при попытке проникнуть в Купянск.

    Ранее сообщалось, что российские войска развернули наступательные действия к юго-западу от Купянска, создав тактическую изоляцию для украинских формирований на левой части берега Оскола.

    Президент России Владимир Путин заявил, что группировка противника в Купянске полностью ликвидирована, а город находится под контролем российских вооруженных сил.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Спрятавший боеприпасы ВСУ мальчик из Курской области получил благодарность от Героя России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Курской области руководитель управления общественно-политической работы СК РФ, Герой России Сергей Петров вручил награды двум детям за проявленное мужество: пятилетнему Толе Минашкину медаль была вручена посмертно, а одиннадцатилетний Сергей Щеглов получил благодарность за смелый поступок на освобожденной территории.

    Курск во вторник посетил руководитель управления общественно-политической работы СК РФ, Герой России Сергей Петров, сообщает Telegram-канал «Секундочку». Он вручил благодарность 11-летнему Сергею Щеглову из села Казачья Локня Суджанского района. Школьник с семьей находился на территории села Казачья Локня Суджанского района, которое семь месяцев контролировалось ВСУ, и Сережа, найдя боеприпасы украинских военнослужащих, сумел спрятать их и впоследствии передать бойцам российской армии.

    В рамках поездки Сергей Петров также встретился с матерью пятилетнего Толи Минашкина, погибшего при обстреле городского пляжа в июле. Полине Минашкиной была передана ведомственная медаль «Доблесть и отвага», которой ребенок награжден посмертно. В Следственном комитете подчеркнули, что подвиги и мужество детей из Курской области навсегда останутся в памяти страны.

    Напомним, в июле Толя Минашкин закрыл собой мать при атаке ВСУ на курский пляж.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 11:25 • Новости дня
    Рябков: Мы находимся на пороге разрешения кризиса на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил убежденность, что разрешение украинского кризиса уже на пороге, сообщает ABC News.

    Разрешение украинского кризиса уже близко, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью американскому телеканалу ABC News, передает ТАСС.

    На вопрос телеведущего о степени уверенности в близком разрешении украинского кризиса Рябков прямо отметил: «Очень уверен и почти убежден, что мы находимся на пороге разрешения этого ужасного кризиса».

    Дипломат также добавил, что спецоперация на Украине была неизбежна из-за того, что, по мнению Москвы, ситуация развивалась в «очень неправильном направлении».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва договорилась с Вашингтоном о продолжении работы по разрешению кризиса на Украине дипломатическими методами.

    Президент России Владимир Путин назвал условие для завершения конфликта на Украине. «Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем», – заявил президент России.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 23:54 • Новости дня
    ВСУ четыре раза за сутки атаковали территорию ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ четырежды атаковали территорию ДНР за минувшие сутки. В результате атак два мирных жителя ДНР получили ранения.

    Об атаках украинских воейск сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, передает ТАСС.

    «Четыре факта вооруженной атаки вооруженных формирований Украины. Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц», – говорится в сообщении.

    Атаки были совершены на горловском, донецком, красноармейском и докучаевском направлениях. В результате попадания боеприпасов четыре жилых дома получили повреждения.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, пятилетняя девочка получила осколочные ранения после попадания украинского дрона в жилой дом в Белгородской области,

    В зоопарке в Запорожской области объектом удара дрона ВСУ стал лев. Благодаря действиям сотрудников животное удалось спасти, царь зверей получил контузию.

    Из-за ударов ВСУ по Запорожской области за сутки погибли двое местных жителей региона, раненения получили семь человек, в том числе подросткок.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 14:25 • Новости дня
    В Красноармейске нашли пункт БПЛА сбежавших боевиков ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие группировки «Центр» обнаружили в освобожденном Красноармейске заброшенный пункт управления FPV-дронами с оборудованием и боеприпасами.

    Бойцы группировки «Центр» при проверке жилых и подвальных помещений освобожденного Красноармейска ДНР нашли бывший пункт управления беспилотниками, сообщает ТАСС.

    В Минобороны пояснили, что этот пункт был оставлен сбежавшими украинскими неонацистами из элитного подразделения «Птахи Мадьяра» формирований ВСУ.

    Боевики, отступив в спешке под натиском сил «Центра», бросили в бывшем командном пункте десятки FPV-дронов на радиоуправлении, катушки с оптоволокном, боеприпасы, а также пульты и станции управления дронами.

    Украинские штурмовики предпринимали попытку прорыва на северной окраине Красноармейска.

    Российские военные сообщали, что противник не смог выйти из окружения в центре Красноармейска.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 16:34 • Новости дня
    Стубб заявил о зависимости урегулирования на Украине от уступок Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб связал возможность мирного урегулирования конфликта на Украине с согласием Киева на территориальные уступки ради гарантий безопасности.

    Вопрос мирного урегулирования на Украине напрямую связан с готовностью Киева уступить часть территорий в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов, передает ТАСС. Александер Стубб заявил: «Следует согласиться, что в конечном счете вопрос сводится к тому, будет ли Украина готова пойти на территориальные уступки и затем получить взамен гарантии безопасности от США».

    Президент Финляндии также отметил, что лидеры европейских стран в данный момент анализируют четыре или пять документов, связанных с урегулированием. Он указал, что точное число зависит от способа подсчета, но подтвердил многосторонний характер консультаций по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Стубб отметил отсутствие у Европы единого решения по урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее Стубб отменил визит в США из-за ситуации на Украине. В Техасе он должен был посетить церемонию открытия финского генконсульства в Хьюстоне.

    Напомним, Владимир Зеленский в Берлине заявил, что переговоры по урегулированию на Украине сейчас являются наиболее интенсивными и сфокусированными с начала конфликта.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 08:08 • Новости дня
    Под Северском уничтожили пункт управления дронами ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Артиллеристы «Южной» группировки войск поразили украинский пункт управления беспилотниками на Северском направлении, сообщило российское Минобороны.

    Расчеты гаубицы «Мста-Б» выявили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ у Северска, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что группировка войск постоянно ведет работу в ближнем тылу украинской армии, чтобы не дать ему возможности вести устойчивую оборону.

    Ранее «Южная» группировка войск уничтожила два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе Константиновки.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 12:49 • Новости дня
    ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по цеху сборки и хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 180 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 103 362 беспилотника, 639 ЗРК, 26 562 танка и других бронемашин, 1 633 боевые машины РСЗО, 31 948 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 167 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России уничтожили транспортную инфраструктуру для западного вооружения на Украине.

    ВС России нанесли за прошлую неделю массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине. В частности, ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ неоднократно убивали мирных жителей с белым флагом

    Tекст: Ольга Иванова

    Гражданские жители не раз становились мишенью для прицельных ударов дронов ВСУ, даже когда у них в руках был белый флаг, сообщили в Минобороны России.

    Жители населённых пунктов неоднократно становились жертвами прицельных ударов ВСУ, несмотря на то что держали в руках белый флаг, передает ТАСС. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве отметили, что «ВСУ воюют с мирным населением, что не раз подтверждалось кадрами с беспилотников российских подразделений». Представители Минобороны добавили, что вооружённые украинские формирования предпринимают подобные действия из-за страха перед правосудием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская заявила об убийствах украинскими войсками гражданских жителей Харьковской области во время эвакуации.

    Ранее в Сети появилось видео, как украинские дроны атаковали в Харьковской области мирных граждан, шедших по дороге.


    Комментарии (0)
    США назвали предложенные Киеву гарантии безопасности «платиновым стандартом»
    Финляндия призналась в отсутствии «плана Б» для финансирования Украины
    Захарова в стихах высмеяла потасовку в Верховной раде
    Названа средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в декабре
    Киркоров отреагировал на объявление его в розыск на Украине
    Возивший снаряды в зоне СВО ослик Жорик переехал в Московский зоопарк
    «Москвич» запустил производство новых кроссоверов М70 и М90

    Россия потребовала от ЕС триллионы

    Россия намерена вернуть больше 18 трлн рублей от бельгийского Euroclear, где заблокирована большая часть российских активов. Такова суть иска, поданного Банком России. В него входит в том числе упущенная выгода России. Почему ЦБ РФ именно сейчас решил подать в суд за незаконный отъем резервов? Подробности

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

    Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия? Подробности

    Французы поставили под удар эпохальную сделку ЕС и Латинской Америки

    Во вторник, 16 декабря, в Европарламенте должно состояться голосование по важнейшему для Европы и Латинской Америки торговому соглашению. Однако официальный Париж срочно требует отложить его. Причем тут массовые столкновения французских фермеров и полиции – и что в реальности переполнило их чашу терпения? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Минимальный размер оплаты труда в 2026 году: изменения, на что повлияет

      Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) имеет прямое отношение к размерам зарплат миллионов россиян, прежде всего бюджетников. Какую величину составляет МРОТ в 2026 году, как он связан с прожиточным минимумом и что делать, если заработная оплата оказывается ниже МРОТ?

    • Поверка газового счетчика на дому в 2025-2026 годах: стоимость, сроки и порядок проведения

      Бытовое газовое оборудование, установленное в жилых домах и квартирах, необходимо регулярно проверять, в частности проводить поверку газовых счетчиков. Рассказываем о том, как происходит данная процедура, кто ее проводит и во сколько она обойдется.

    • Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2026 году

      Российское законодательство гарантирует отдельным категориям граждан право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение. Порядок получения препаратов регулируется федеральными и региональными нормативными актами, а перечень доступных лекарств ежегодно обновляется. Какие категории граждан могут получать лекарства бесплатно, а кому положена 50-процентная скидка?

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

