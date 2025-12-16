В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.3 комментария
Слуцкий предложил создать стандарт транспортной доступности для регионов
Единые требования к транспортному обслуживанию и введение обязательных маршрутов для жителей труднодоступных поселков позволят повысить доступность важнейших объектов инфраструктуры в регионах. Такое мнение выразил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой создать федеральный стандарт транспортной доступности в регионах, пишет ТАСС.
В докладе парламентария говорится о необходимости ввести обязательную сеть социальных маршрутов из труднодоступных населенных пунктов к ключевой социальной инфраструктуре.
ЛДПР предлагает оформить стандарт транспортного обслуживания в виде нормативно-правового акта правительства России. Документ должен установить требования к уровню транспортной доступности в субъектах, регулировать предельные тарифы на регулярные перевозки и предусматривать появление социальных и ночных маршрутов для городов с населением более 50 тыс. человек. Особое внимание уделяется созданию системы мониторинга расписаний и отчетности, а также доступности транспорта для инвалидов и других маломобильных групп.
В рамках стандарта планируется введение льготных лизинговых программ для транспортных компаний и реализация мер, направленных на развитие кадрового потенциала в отрасли пассажирских перевозок. По словам Слуцкого, эти меры направлены на установление единых требований по обслуживанию населения, которые регионы должны будут соблюдать.
Согласно предложению о социальной маршрутной сети, местные власти и муниципалитеты получат обязанность разрабатывать и финансировать маршруты из отдаленных поселков к районным больницам, крупным школам, МФЦ или фельдшерским пунктам. Слуцкий отметил, что это позволит гражданам получить гарантированный доступ к основным услугам, медицинскому обслуживанию и образованию независимо от места проживания. Установление тарифа оплаты останется в компетенции региональных или муниципальных властей и не будет относиться к категории льготных.