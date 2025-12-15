В Москве состоялась стратсессия с победителями конкурса Росмолодежь.Гранты

Tекст: Валерия Городецкая

Конкурс теперь является частью национального проекта «Молодежь и дети», а его правила обновились: университеты подают заявки, сразу планируя мероприятия на два года, что позволяет лучше развивать студенческую среду в долгосрочной перспективе, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. На мероприятии объявили результаты реализации грантов: 336 проектов получили 899 миллионов рублей.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров подчеркнул, что вузы должны учитывать региональные особенности и разрабатывать инициативы, которые помогают решать задачи социально-экономического развития. За два года 89 университетов реализуют 790 проектов на общую сумму 1,3 млрд рублей. Минимальный размер гранта составляет 1,7 млн рублей, максимальный – 22,5 млн. В мероприятиях вузов-победителей примут участие свыше 600 тыс. студентов.

В 2025 году 293 университета подали заявки. Самыми популярными стали номинации, связанные с поддержкой студенческого сообщества ссузов (#двигай_сообщество), организацией занятости и самозанятости молодежи (#создавай_возможности), а также вовлечением в сферу науки и технологий, включая сообщества молодых ученых (#вклад_в_будущее).

Среди победителей 2025 года – Московский Политех с проектом «Смелее мысли». Он направлен на то, чтобы научить студентов проявлять инициативу и становиться лидерами, а не оставаться пассивными наблюдателями. Программа объединяет волонтерство, спорт, творчество, наставничество и студенческое самоуправление в единую систему. Студент может вырасти от простого участника до лидера и войти в кадровый резерв. Проект получил финансирование более 22 млн рублей.

Проректор по воспитательной и социальной работе Московского Политеха Ольга Черных отметила, что победа в конкурсе заставила команду пересмотреть свою работу, стать более устойчивой и основательной. Она подчеркнула, что грантовые проекты получились яркими, востребованными у студентов и действительно эффективными.

Университет «Синергия» выиграл более 14 млн рублей с программой «Синергия возможностей», основанной на принципе «сделано студентами для студентов». Программа одновременно усиливает существующие инициативы (КВН, волонтерство, карьерные возможности, адаптацию иностранных студентов) и запускает новые форматы, где студенты могут придумывать и воплощать свои идеи.

Лауреатом стал и Пироговский университет (РНИМУ им. Н.И. Пирогова), где внеучебная деятельность, разделенная на пять направлений (наука, спорт, творчество, общественная деятельность и дополнительное образование), интегрирована в образовательный процесс. Проект помогает будущим медикам развиваться не только как профессионалам, но и как личностям, формируя инициативность и социальную ответственность. Вуз получил на реализацию этой инициативы более 20 млн рублей.

Университеты, победившие в 2025 году, не смогут участвовать в конкурсе 2026 года. Это даст шанс новым учреждениям проявить себя. Для подготовки будущих претендентов Росмолодежь планирует запустить обучающий курс на онлайн-платформе своей Академии. Сопровождать студентов в реализации их проектов и помогать им интегрироваться в систему Росмолодежи призвана специальная служба заботы.