Россия призвала Израиль не допустить ухудшения катастрофы в Газе

Tекст: Алексей Дегтярев

В ООН представили тревожные оценки по поводу ситуации в Газе, это не может не шокировать, указали в МИД, передает ТАСС.

Российская сторона призвала израильские власти принять срочные меры для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации, прекращения огня и восстановления гуманитарного доступа, включая доставку продовольствия всем нуждающимся.

Москва также выразила надежду, что Совет Безопасности ООН сможет согласовать и принять проект решения по преодолению гуманитарной катастрофы в Газе.

Ранее Турция предложила отстранить Израиль от участия в Генассамблее ООН на внеочередном заседании Организации исламского сотрудничества в Джидде.

Напомним, израильские военные приступили к операции по захвату города Газа. Израильское руководство одобрило план разгрома ХАМАС в секторе Газа.