Россия призвала Израиль не допустить ухудшения катастрофы в Газе
Израилю следует немедленно принять меры для прекращения деградации гуманитарной обстановки и голода в секторе Газа, заявило Министерство иностранных дел России.
В ООН представили тревожные оценки по поводу ситуации в Газе, это не может не шокировать, указали в МИД, передает ТАСС.
Российская сторона призвала израильские власти принять срочные меры для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации, прекращения огня и восстановления гуманитарного доступа, включая доставку продовольствия всем нуждающимся.
Москва также выразила надежду, что Совет Безопасности ООН сможет согласовать и принять проект решения по преодолению гуманитарной катастрофы в Газе.
Ранее Турция предложила отстранить Израиль от участия в Генассамблее ООН на внеочередном заседании Организации исламского сотрудничества в Джидде.
Напомним, израильские военные приступили к операции по захвату города Газа. Израильское руководство одобрило план разгрома ХАМАС в секторе Газа.