Российские войска зашли в северную часть Купянска
Российские подразделения достигли парка имени Комсомола на северной окраине Купянска, что осложнило ситуацию для украинских сил в городе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские подразделения вошли в северную часть Купянска Харьковской области, передает ТАСС. Марочко сообщил, что наступление ВС России в этом районе ухудшило положение украинских военных в городе и может привести к росту потерь среди украинских подразделений.
«В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось, а оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки украинских боевиков, однако украинское командование медлит с принятием решения, что, в свою очередь, пагубно отразится на количестве потерь», – заявил Марочко.
Он добавил, что российские силы продолжают сжимать полукольцо вокруг города. По словам эксперта, штурмовые отряды ВС РФ за последние сутки продвинулись северо-восточнее населенного пункта Соболевка, юго-восточнее Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки.
