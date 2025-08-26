  • Новость часаСилами ПВО сбиты четыре БПЛА в Ленинградской области
    Мигранты довели Германию до демонтажа социального государства
    ТЦК в Одессе задержал 40 вернувшихся из России на Украину по линии МИД мужчин
    Российские бойцы объяснили, зачем прикрепили флаг США к трофейному БТР
    Неисправность туалета названа причиной крушения Boeing в Индии
    Рособрнадзор объявил предостережения 16 ведущим вузам России
    Трамп считал разрешение конфликта на Украине самой легкой задачей
    Цена нефти Brent превысила отметку 69 долларов за баррель
    Клишас описал механизм назначения председателя Верховного суда России
    Китайские ученые пересадили свиные легкие человеку впервые в мире
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    5 комментариев
    Анатолий Торохов Анатолий Торохов Россия масштабирует экспорт технологий в Большую Евразию

    В последние годы российский автопром последовательно тестирует и масштабирует модели локализации за рубежом – Казахстан («Газель», «Урал», «КамАЗ»), Узбекистан («КамАЗ»), Египет (Lada Granta), Куба («УАЗ»). А на днях объявлено о локализации автомобилей «АвтоВАЗ» в Киргизии.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Своя колея, дальневосточная мечта и холодное лето Валерия Приёмыхова

    Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.

    4 комментария
    26 августа 2025, 06:47 • Новости дня

    В Тульской области сняли режим опасности атаки БПЛА

    В Тульской области отменили режим опасности атаки беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Тульской области отменили введённый ранее режим опасности атаки беспилотников, который действовал с вечера 25 августа, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

    По его словам, режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов был отменен на территории Тульской области, передает ТАСС. «В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА», – говорится в сообщении главы региона.

    Режим опасности был введен вечером 25 августа в 22:56 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над территорией Тульской области. Инструктор МЧС погиб при ликвидации последствий атаки беспилотников в Туле. В Тульской области был сбит очередной беспилотник.

    25 августа 2025, 11:42 • Новости дня
    Эксперт: Венгрия в ответ на хамство Зеленского обратится к США

    Политолог Корнилов: Венгрия обратит внимание США на хамство Зеленского

    Эксперт: Венгрия в ответ на хамство Зеленского обратится к США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Конфликт Венгрии и Украины длится уже несколько лет. И все это время Киев пользуется своей фирменной «дипломатией по-киевски», которой присуще хамство. Впрочем, сейчас это может даже сыграть Будапешту на руку, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил на призыв венгерского коллеги Петера Сийярто прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

    «Фирменная «дипломатия по-киевски» – неприкрытое хамство и наглость в общении с другими странами. Офис Зеленского позволяет себе такую риторику в отношении тех государств, от которых менее зависим. Более того, это не просто грубость, а практически прикрытие энергетического терроризма, ведь Украина не скрывает свою причастность к диверсиям на объектах инфраструктуры», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «Хамство Сибиги – это лишь часть одного большого скандала между Киевом и Будапештом, длящегося уже более трех лет», – указал он. В этой связи спикер напомнил про ущемление прав нацменьшинств в Закарпатье, циничную шутку Зеленского про нефтепровод «Дружба» и смерть венгра в результате принудительной мобилизации в Берегово.

    «Не думаю, что Будапешт будет отвечать Киеву напрямую. Вероятно, он поднимет на международных площадках вопрос хамства офиса Зеленского, чтобы обратить внимание США и Европы. Кроме того, партия «Фидес» премьера Венгрии Виктора Орбана использует скандал для укрепления электората в преддверии парламентских выборов и объяснения своей позиции в отношении Украины», – спрогнозировал аналитик.

    «Впрочем, Киев не будет извиняться за Сибигу, а продолжит общаться в таком тоне с Будапештом. Хамство Киева закончится только после достижения Россией целей СВО и ухода всей команды Зеленского», – полагает эксперт.

    Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил на призыв венгерского коллеги Петера Сийярто прекратить угрозы в адрес Будапешта и не бить по энергетической инфраструктуре.

    «Я отвечу в стиле Венгрии. Вам не нужно говорить Зеленскому, что делать и говорить. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте поставки энергоресурсов, как и вся остальная Европа», – написал Сибига на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области, по которой энергоносители идут в Европу. Сийярто указал, что Венгрия расценивает атаки как посягательство на свой суверенитет.

    «Будапешт решительно отвергает угрозы украинского президента», – подчеркнул дипломат. Владимир Зеленский в ответ пошутил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии».

    Комментарии (9)
    25 августа 2025, 10:47 • Новости дня
    Экипаж БТР под флагами России и США опроверг сообщения о гибели

    Российские бойцы на трофейном БТР передали привет западным СМИ

    Экипаж БТР под флагами России и США опроверг сообщения о гибели

    Tекст: Вера Басилая

    Российский экипаж трофейного БТР, передвигавшийся в зоне спецоперации под флагами России и США, опроверг сообщения о своей гибели.

    Российский экипаж трофейного БТР, передвигавшийся в зоне спецоперации под флагами России и США, опроверг сообщения о своей гибели, передает RT.

    Бойцы записали видеоролик, где заявили, что живы и здоровы, а также адресовали привет западным СМИ, называвшим видео с бронемашиной, фейком, созданном ИИ.

    Военные сообщили, что получили задачу разведать путь и предложили командиру использовать флаг США, чтобы «позлить» противника. Один из бойцов отметил: «Очень хороший БТР. Наш, конечно, получше, но этот тоже пойдет».

    Видеоролик был опубликован главным редактором RT Маргаритой Симоньян, которая подчеркнула, что все живы, здоровы и с удовольствием показали свой трофей еще раз.

    Ранее российские военные продемонстрировали работу захваченного американского бронетранспортера М113, ранее использовавшегося ВСУ в Запорожской области.

    Военные на боевой машине с флагами России и США отправились в бой в районе села Малая Токмачка в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 19:56 • Видео
    Все уловки Зеленского по Донбассу

    Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 09:37 • Новости дня
    Российские войска зашли на окраины Константиновки

    Пушилин сообщил о заходе российских войск на окраины Константиновки

    Российские войска зашли на окраины Константиновки
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения ВС РФ начали продвижение на окраины Константиновки в ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

    Подразделения Вооруженных сил России заходят на окраины Константиновки в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    «Мы видим освобождение населенных пунктов и на Константиновском направлении. Мы видим, что уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки. Но и для нас важно было освобождение населенного пункта Клебан-Бык», – отметил Пушилин в прямом эфире.

    По словам главы республики, продвижение российских войск сопровождается дезорганизацией позиций противника на этом участке фронта. Кроме того, он подчеркнул значимость освобождения поселка Клебан-Бык для дальнейшего развития наступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили укрепрайон и танк ВСУ под Константиновкой.

    Также в субботу в результате действий подразделений Южной войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык, а группировка «Запад» освободили Среднее в Донецкой народной республике.


    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 12:04 • Новости дня
    Дипломат Мирошник осудил Киев за попытку теракта с использованием иконы

    Дипломат Мирошник: Бомба в иконе свидетельствует о террористической сути властей Украины

    Дипломат Мирошник осудил Киев за попытку теракта с использованием иконы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев намеренно использует святые для православных людей предметы для проведения терактов. Украинское руководство готово применять любой инструментарий для срыва мирного процесса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее ФСБ предотвратила в Крыму теракт, который планировалось осуществить с помощью бомбы, вмонтированной в икону.

    «Попытка совершить теракт с использованием иконы показывает, что нынешние украинские власти – это фактически террористы, у которых в буквальном смысле не осталось ничего святого», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Мы не питаем никаких иллюзий по поводу улучшения отношений со страной, которая использует чувства верующих и священные, неприкосновенные ценности для осуществления терактов. Киев намеренно демонстрирует свою готовность применять любой инструментарий для срыва мирного процесса и попыток дестабилизации российского общества», – указал он.

    «Все это является грубейшим нарушениям международного гуманитарного права. Украинские злодеяния фиксируются и детализируются российскими госорганами. Затем они будут должным образом оформлены и переданы нашим дипломатам для придания максимальной огласки на международных площадках, в частности в Совбезе и Генассамблее ООН», – подчеркнул собеседник.

    Ранее сотрудники ФСБ в Крыму предотвратили теракт, планировавшийся СБУ. Силовики задержали 54-летнюю жительницу Волгоградской области, которая по указанию украинского куратора забрала у курьера икону и принесла ее на контрольно-пропускной пункт регионального управления российской спецслужбы, сообщает РИА «Новости».

    При осмотре в иконе нашли самодельное взрывное устройство фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Известно, что женщину вовлекли в террористическую деятельность через Telegram под предлогом возврата похищенных у нее средств. Возбуждено уголовное дело. Фигурантку арестовали на два месяца.

    Комментарии (9)
    25 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Восток» освобожден населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны около Успеновки, Зеленого Гая в Запорожской области и Камышевахи в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 240 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм самоходную артустановку Paladin. Уничтожен склад с материальными средствами.

    Параллельно подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Иволжанского, Павловки, Кондратовки, Юнаковки и Ястребиного в Сумской области и города Сумы.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанским, Ветеринарным и Удами в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, горючим и матсредствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Благодатовки, Ольговки, Боровской Андреевки в Харьковской области и Дробышево в ДНР.

    Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, шесть бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии, включая британскую 155-мм гаубицу FH-70. Уничтожены шесть станций РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Федоровки, Марково, Константиновки и Дроновки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 175 военнослужащих, две бронемашины, пикап, склад с боеприпасами и склад материальных средств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии вблизи Красноармейска, Красного Лимана, Родинского, Белицкого, Димитрова и Муравки в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 275 военнослужащих, четыре бронемашины и семь пикапов.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны около Новоандреевки, Степногорска в Запорожской области, Шляхового, Токаревки и Никольского в Херсонской области.

    При этом ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, американскую 155-мм гаубицу М777, семь станций РЭБ и четыре склада с матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Филию в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР. А до этого освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 18:33 • Новости дня
    Венгрия потребовала от Киева выполнения гарантий безопасности нефтепровода «Дружба»

    Глава администрации Орбана Гуйяш напомнил Киеву о гарантиях безопасности нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный Будапешт потребовал от Еврокомиссии и Киева исполнения обязательств по обеспечению безопасности поставок нефти по «Дружбе».

    Венгрия ждет, что Еврокомиссия и Украина выполнят свои обязательства по безопасности нефтепровода «Дружба», заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Украина ранее обещала, как третья страна и кандидат в члены ЕС, обеспечить энергоснабжение всех стран ЕС, включая Венгрию и Словакию. Еврокомиссия в январе 2025 года предоставила Будапешту письменные гарантии безопасности критической энергетической инфраструктуры.

    «Мы ожидаем, что все будут соблюдать свои обязательства и правила, и ЕС, и Украина», – заявил Гуйяш.

    Напряженность между Будапештом и Киевом недавно усилилась из-за заявлений главы венгерского МИД Петера Сийярто о необходимости прекратить угрозы и атаки на инфраструктуру, Венгрия считает их посягательством на свой суверенитет. На это украинский МИД резко ответил, посоветовав Венгрии диверсифицировать энергоснабжение.

    Словакия и Венгрия ранее обращались в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по «Дружбе» из-за атак ВСУ, требуя гарантий их безопасности. 22 августа Сийярто сообщил о третьей за последнее время остановке поставок нефти в Венгрию из-за атаки Украины, аналогичная ситуация возникла и в Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Венгрией и Украиной длится уже несколько лет. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на замечание венгерского коллеги Петера Сийярто о необходимости прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

    Руководство Венгрии считает удары ВСУ по нефтепроводу угрозой энергетической безопасности и своим суверенным правам.

    Комментарии (2)
    25 августа 2025, 14:41 • Новости дня
    Танкист рассказал, как выжил в серой зоне до прихода штурмовых групп

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащий с позывным «Док» оказался в серой зоне после подбития танка, он рассказал, как смог пережить атаки украинских военных, артиллерию и удары дронов.

    Танкист с позывным «Док» из 57-й гвардейской мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки «Восток» пояснил RT, что его танк подбили, и экипаж занял один из оставленных блиндажей.

    На их позицию обрушились массированные обстрелы артиллерией и беспилотниками, также их штурмовала пехота ВСУ. Украинские военные подходили к блиндажу, предлагали сдаться и закидывали гранатами.

    После удара с дрона блиндаж загорелся, бойцам пришлось переместиться в другое укрытие, несмотря на продолжающиеся обстрелы. Спустя время противник решил, что никто не выжил, и отступил.

    «Док» отметил, что после этого российские военнослужащие оставались в серой зоне, где пытались найти путь к своим, но все выходы были перекрыты огневыми точками ВСУ, поэтому оставалось только ждать поддержки.

    Ранее российский военнослужащий выжил после атаки двух украинских дронов благодаря бронежилету «Оберег», который защитил его от опасных осколков и серьезных ранений.

    Другой военный из ЮВО сбил украинский дрон, метнув в летательный аппарат свой автомат.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 04:25 • Новости дня
    Орбан предупредил о последствиях за угрозы Зеленского в адрес Венгрии

    Орбан: Слова Зеленского не останутся без последствий

    Орбан предупредил о последствиях за угрозы Зеленского в адрес Венгрии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии, его слова не останутся без последствий, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя ситуацию вокруг ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба».

    «Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу «Дружба», потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз», – приводит слова Орбана ТАСС.

    Орбан считает, что действия Киева доказывают правильность позиции Венгрии. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что Киев не сможет добиться членства в Евросоюзе «с помощью шантажа, взрывов и угроз». Орбан также отметил, что «слова Зеленского не останутся без последствий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Венгрией и Украиной длится уже несколько лет. Обострение противостояния связано с ударами ВСУ по нефтепроводу «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию. Руководство Венгрии считает атаки угрозой энергетической безопасности страны и нарушением суверенных прав.

    Зеленский, отвечая на вопрос о том, повлияли ли удары по нефтепроводу на позицию Орбана по вступлению Украины в Евросоюз, заявил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии».

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 08:33 • Новости дня
    Ганчев назвал карту Украины в Белом доме недостоверной

    Tекст: Вера Басилая

    Выставленная в Белом доме карта Украины демонстрирует искаженную картину происходящего на линии боевых действий, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    По словам Ганчева, карта Украины, размещенная в Белом доме во время переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, не соответствует реальному положению дел на фронте, передает РИА «Новости».

    Ганчев заявил, что подобные карты отражают только те успехи, которые украинская сторона старается продемонстрировать Западу и собственному населению в рамках пропаганды.

    «На самом деле все их контрнаступления очень быстро погашаются нашими подразделениями. Поэтому я не могу судить, насколько их карта объективна в данный конкретный участок времени», – отметил Ганчев.

    По его мнению, продвижение украинских войск на линии соприкосновения преувеличено, а реальные успехи ВСУ быстро нивелируются действиями российских подразделений.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что продемонстрированная в Белом доме карта Украины стала оплеухой для киевского режима и его сторонников.

    Помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул, что на карте название Украины оказалось только на западной части страны.

    Напомним, перед началом закрытых переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными историческими регионами России. Владимир Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 23:43 • Новости дня
    Вуди Аллен ответил на украинскую критику участия в Московской неделе кино

    Вуди Аллен: Разрывом художественных разговоров нельзя помочь чему-либо

    Tекст: Антон Антонов

    Американский режиссер и продюсер Вуди Аллен прокомментировал критику со стороны Украины по поводу его онлайн-участия в Московской неделе кино.

    «Что бы ни делали политики, я не думаю, что обрывать художественные разговоры – это способ помочь чему-либо», – приводит слова Аллена РИА «Новости» со ссылкой на The Guardian.

    Он добавил, что не поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине, ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Украины выразил осуждение Аллену за его участие в онлайн-встрече в рамках Московской недели кино. Аллен также попал в базу скандально известного украинского националистического сайта «Миротворец» за якобы публичную поддержку спецоперации на Украине.

    Комментарии (672)
    25 августа 2025, 14:37 • Новости дня
    Зеленский сообщил о переговорах с Келлогом по подготовке встречи с российской стороной

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский озвучил планы обсудить варианты организации переговоров с российской стороной в ходе консультаций с представителями администрации США на этой неделе.

    Информацию об обсуждении темы грядущих встреч с российской стороной Владимир Зеленский озвучил на пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве с премьер-министром Норвегии, передает ТАСС.

    Украинский лидер сообщил, что в понедельник встретится со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом, который прибыл в Киев.

    «Сегодня будет встреча с Келлогом в продолжение этой тематики, в развитие подготовки относительно возможностей будущих встреч с российской стороной. В конце недели будет встреча украинской и американской команды, соответственно, тех людей, о которых вы сказали, или частью тех людей (Вэнс, Рубио и Уиткофф)», – заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

    Позже на неделе украинская делегация намерена провести контакты с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Эти консультации, как подчеркнул Зеленский, связаны с обсуждением возможных форматов переговоров с российской стороной.

    Ранее Зеленский отметил, что готов встретиться с Путиным в любом формате. Лавров пояснял, что слова Зеленского о возможной встрече с президентом России представляет собой скорее медийный ход, чем реальное урегулирование ситуации.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 22:35 • Новости дня
    В зоне СВО погиб второй племянник стилиста Сергея Зверева

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне российской специальной военной операции на Украине погиб второй племянник стилиста и певца Сергея Зверева Игорь, сообщила пресс-секретарь артиста Светлана Гаушева.

    «Это правда, погиб его второй племянник», – приводит слова Гаушевой РИА «Новости».

    Она сообщила, что Зверев тяжело переживает эту трагедию.

    Зимой 2025 года в зоне СВО погиб племянник артиста Андрей. Тогда Зверев отметил, что его родственник ушел как герой и семья будет гордиться им.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зверев оказался внесен в списки украинского сайта «Миротворец» за поддержку СВО и выражение скорби по поводу гибели племянника на Украине.

    Комментарии (3)
    25 августа 2025, 14:27 • Новости дня
    Туск заявил Карни об отказе Польши отправлять солдат на Украину

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил коллеге из Канады Марку Карни, что польские солдаты не будут направлены на Украину, но страна займется логистикой.

    Польша не планирует отправлять солдат на Украину даже после окончания конфликта, заявил премьер-министр страны Дональд Туск на встрече с главой канадского правительства Марком Карни, передает РИА «Новости».

    По словам Туска, Польша взяла на себя обязательство организовать логистическую поддержку и помощь Киеву, подчеркнув, что участие польских военных в миссии на Украине исключается.

    Глава польского правительства также отметил, что страна будет отвечать за охрану европейско-российской и европейско-белорусской границ. Он добавил, что Варшава видит свою основную задачу в обеспечении безопасности и поддержке через логистические механизмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши приняли решение не направлять своих военных на Украину.

    Премьер-министр Канады Марк Карни не исключил возможность направления канадских военных на территорию Украины в роли гарантов безопасности.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 13:33 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о попадании ВСУ в огневой мешок в Камышевахе

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская группировка войск в Камышевахе оказалась в крайне сложной ситуации после недавних успехов российских войск в Запорожском.

    Украинская группировка в селе Камышеваха Днепропетровской области оказалась в огневом мешке, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

    По его словам, «освобождением Запорожского группировка войск «Восток» берет в огневой мешок вооруженные формирования Украины в Камышевахе».

    Кимаковский отметил, что вооруженные формирования Украины теперь испытывают значительные трудности в районе Камышевахи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как авиация ВКС и расчеты FPV сорвали ротацию ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, как ВСУ подтянули резервы и возобновили контратаки на фланги с целью вернуть утраченные позиции на Сумском направлении.

    «ВСУ пытаются провести ротацию и вывести на восполнение потерь подразделения 47 омбр. Однако интенсивная работа авиации ВКС РФ и расчетов FPV «Северян»  существенно затрудняет вывод. В результате огневого воздействия отходящие части ВСУ несут еще большие потери», – сообщили бойцы в своем неофициальном Telegram-канале «Северный ветер».

    На юго-западе Юнаковки российские военные продвинулись до 200 м и заняли четыре здания. ВСУ попытались реализовать три контратаки в районе Алексеевки, Варачино и Садков, но безуспешно отошли на исходные позиции, а «Северяне» при этом уничтожили три ББМ и два пикапа.

    Авиация ВКС России активно поддерживает бойцов и на Хатненском участке фронта, так как в Волчанске и в лесу возле Синельниково идут тяжелые встречные бои.

    «Есть продвижения на левом берегу реки Волчья и в лесу. На участке фронта Меловое-Хатнее штурмовики продвинулись на 600 м по лесополосам», – указано в посте.

    Западнее Синельниково бойцы заняли огневую позицию и опорный пункт ВСУ, а общее продвижение составило 300 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – указано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что автомобильный мост на Карантинный остров поврежден, переброска тяжелой техники для ВСУ стала невозможной – ВС России взяли над Карантинным островом в Херсоне огневой контроль.

    Кроме того, мирный житель Красноармейска в ДНР рассказал, как боевики ВСУ расправились с женщиной и ее ребенком ради того, чтобы отнять автомобиль.

    Комментарии (0)
    На Украине призвали заблокировать русскую музыку на Spotify и Apple Music
    Венгрия потребовала от Киева выполнения гарантий безопасности нефтепровода «Дружба»
    Суд арестовал блогера Маркаряна за оскорбление памяти защитников Отечества
    Мерц предложил выдвинуть фон дер Ляйен президентом Германии в 2027 году
    Чемпион мира объяснил невозможность поиска пропавшего в Босфоре россиянина по чипу
    Анонсировано онлайн-выступление сооснователя Apple Возняка в Москве
    Вокалист Rammstein снял клип в кишиневской психбольнице

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    «Заткнись, черноморцы не сдаются!». Как маленький корабль совершил большой подвиг

    В истории отечественного флота немало случаев, когда экипажи кораблей демонстрировали в неравном бою эпические образцы мужества. В понедельник годовщина одного из таких боев – малоизвестного, так как незаслуженно забытого. В 1943 году маленький советский корабль «Шквал» сильно удивил командование немецкой подлодки. Подробности

    США нашли в Латинской Америке место для нового вторжения

    Президента США Дональда Трампа подозревают в намерении вторгнуться в Венесуэлу. Его старая борьба с «диктатором Мадуро» не увенчалась успехом, и теперь Вашингтон хочет бросить вызов «наркотеррористу Мадуро», задействовав Пентагон. Американцы при этом многим рискуют, но Трамп привык рисковать – и у него есть повод. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

