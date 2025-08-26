Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Дакаскос восхитился фильмами с участием Бодрова-младшего
Американский актер, мастер боевых искусств, каскадер и кинорежиссер Марк Дакаскос рассказал о работе с Сергеем Бодровым-старшим и признался в восхищении фильмами с участием его сына – Сергея Бодрова-младшего.
Дакаскос рассказал о совместной работе с Бодровым-старшим на съемках фильма «Кочевник» в Казахстане. По словам актера, благодаря этому опыту он также узнал о Бодрове-младшем и заинтересовался его фильмами, передает РИА «Новости».
«Так я посмотрел «Восток-Запад», «Кавказский пленник» и мне осталось досмотреть часть фильма «Брат». Все это было фантастическим!» – заявил Дакаскос .
Дакаскос также сообщил, что ему очень понравился фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин». Актер подчеркнул значимость знакомства зарубежных зрителей с российскими актерами и «русскими историями», отметив важность сохранения языка фильмов, в частности, с использованием субтитров: «Нам нужно слышать ваш язык: если нужно будет читать по субтитрам – без проблем, это нормально».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дакаскос принял участие в церемонии открытия Международной недели кино, которая проходит в Москве с 23 по 27 августа. Он отметил слабое знание американцами России и назвал кино связующим звеном между странами. Актер также назвал Москву одним из своих любимых городов. При этом Дакаскос выразил опасения по поводу возможной «отмены» на Западе из-за визита в Россию.