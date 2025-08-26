Дакаскос восхитился фильмами с участием Бодрова-младшего

Tекст: Антон Антонов

Дакаскос рассказал о совместной работе с Бодровым-старшим на съемках фильма «Кочевник» в Казахстане. По словам актера, благодаря этому опыту он также узнал о Бодрове-младшем и заинтересовался его фильмами, передает РИА «Новости».

«Так я посмотрел «Восток-Запад», «Кавказский пленник» и мне осталось досмотреть часть фильма «Брат». Все это было фантастическим!» – заявил Дакаскос .

Дакаскос также сообщил, что ему очень понравился фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин». Актер подчеркнул значимость знакомства зарубежных зрителей с российскими актерами и «русскими историями», отметив важность сохранения языка фильмов, в частности, с использованием субтитров: «Нам нужно слышать ваш язык: если нужно будет читать по субтитрам – без проблем, это нормально».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дакаскос принял участие в церемонии открытия Международной недели кино, которая проходит в Москве с 23 по 27 августа. Он отметил слабое знание американцами России и назвал кино связующим звеном между странами. Актер также назвал Москву одним из своих любимых городов. При этом Дакаскос выразил опасения по поводу возможной «отмены» на Западе из-за визита в Россию.