Российские бойцы объяснили, зачем прикрепили флаг США к трофейному БТР

Российские военные прицепили американский флаг к трофейному М113

Tекст: Елизавета Шишкова

Российские военные рассказали, что прикрепили американский флаг к трофейному бронетранспортеру М113, чтобы позлить украинских бойцов, передает RT.

По словам бойца с позывным Скутер, инициатива родилась спонтанно и была задумана «по приколу», чтобы «чуть позлить» противника. Он также отметил, что экипаж испытал сильные эмоции во время этой акции.

Скутер с иронией заявил, что после резонанса в мировых СМИ почувствовал «звездную болезнь». Он добавил: «Мне тетя позвонила – скидывает видео... Я думаю: Вот это уровень».

Командир 70-го полка с позывным Кабарда заявил, что бойцы трофеировали американский бронетранспортер M113 и переосмыслил слова Александра Невского.

«Кто к нам с M113 придет, тот от него и погибнет. Как говорил Александр Невский, можем переиначить на современный лад», – заявил Кабарда. По его словам, успешный трофей техники противника оказывает деморализующее воздействие на противоборствующую сторону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский экипаж трофейного БТР опроверг сообщения о своей гибели. Экипаж передвигался в зоне спецоперации под флагами России и США.