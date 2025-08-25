Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
Экипаж БТР под флагами России и США опроверг сообщения о гибели
Российские бойцы на трофейном БТР передали привет западным СМИ
Российский экипаж трофейного БТР, передвигавшийся в зоне спецоперации под флагами России и США, опроверг сообщения о своей гибели.
Российский экипаж трофейного БТР, передвигавшийся в зоне спецоперации под флагами России и США, опроверг сообщения о своей гибели, передает RT.
Бойцы записали видеоролик, где заявили, что живы и здоровы, а также адресовали привет западным СМИ, называвшим видео с бронемашиной, фейком, созданном ИИ.
Военные сообщили, что получили задачу разведать путь и предложили командиру использовать флаг США, чтобы «позлить» противника. Один из бойцов отметил: «Очень хороший БТР. Наш, конечно, получше, но этот тоже пойдет».
Видеоролик был опубликован главным редактором RT Маргаритой Симоньян, которая подчеркнула, что все живы, здоровы и с удовольствием показали свой трофей еще раз.
Ранее российские военные продемонстрировали работу захваченного американского бронетранспортера М113, ранее использовавшегося ВСУ в Запорожской области.
Военные на боевой машине с флагами России и США отправились в бой в районе села Малая Токмачка в Запорожской области.