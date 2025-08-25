Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
Вице-канцлер ФРГ Клингбайль заявил о непоколебимой поддержке Украины
Министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль в ходе своего визита в украинскую столицу пообещал дальнейшую помощь киевскому режиму.
Непоколебимая поддержка Украины со стороны Германии будет продолжаться, заявил Клингбайль, передает «Лента.ру».
По его словам, Германия остается крупнейшим сторонником Украины в Европе и вторым в мире.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва намерена устранить все угрозы с украинской территории и обеспечить защиту прав этнических русских и русскоязычных жителей.
СМИ сообщали, что страны ЕС планируют рассмотреть дальнейшие шаги по использованию доходов от замороженных на Западе российских активов.